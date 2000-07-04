» » В Киеве перекроют Парковую дорогу
Раздел: Общество  
0

В Киеве перекроют Парковую дорогу

В Киеве перекроют Парковую дорогуДорогу ждет капремонт.

С 15 июля 2018 года запланировано начало работ по реконструкции Парковой дороги. В связи с этим будет полностью закрываться движение на соответствующих участках дороги, передает Хроника.инфо со ссылкой на 3m2.kiev.ua.

Как сообщается, на время проведения ремонтных работ на Парковой дороге прямой проезд от ул. Грушевского к аллее Героев Крут будет невозможен. КК «Киевавтодор» уточняет, что о начале выполнения работ и участках перекрытия движения будет сообщено дополнительно.

Читайте также: В Минздраве назвали украинские пляжи, на которых запрещено купаться

Напомним, сейчас в Киеве дорожные работы ведутся на съезде с Днепровской Набережной на ул. Николая Бажана в направлении Южного моста. На транспортной развязки возле станции метро «Осокорки» дорожники устраивают новое асфальтобетонное покрытие. На ул. Генерала Родимцева продолжаются работы по устройству основания дорожного покрытия,также работы по асфальтированию ведутся а ул. Ярославов Вал. Кроме того, в рамках реконструкции ул. Семьи Кульженко на определенных участках улицы уже были начаты работы по устройству нижнего слоя покрытия. Широкий комплекс работ, включая устройства новой ливневой канализации выполняют дорожники на ул. Алма-Атинской.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ограничение движения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:44 » Автор: Анна Мартынова
     548
     0

Похожие новости по теме

В Киеве перекроют дорогу в правительственном квартале В Киеве перекроют дорогу в правительственном квартале

Дорогу закроют на реконструкцию

В Киеве временно перекроют сразу два моста В Киеве временно перекроют сразу два моста

Движение будет ограничено 17 ноября на Южном и Московском мостах.

В Киеве перекроют движение в районе Лыбедской площади В Киеве перекроют движение в районе Лыбедской площади

В районе Лыбедской площади будут проводить ремонтные работы.

В Киеве на этих улицах ограничат движение транспорта В Киеве на этих улицах ограничат движение транспорта

В Святошинском районе ремонтируют дорогу.

Названы киевские улицы, на которых чинят дороги Названы киевские улицы, на которых чинят дороги

Дорожники отчитались о работе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх