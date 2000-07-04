Раздел: Общество
В Киеве перекроют Парковую дорогу
Дорогу ждет капремонт.
С 15 июля 2018 года запланировано начало работ по реконструкции Парковой дороги. В связи с этим будет полностью закрываться движение на соответствующих участках дороги, передает Хроника.инфо со ссылкой на 3m2.kiev.ua.
Как сообщается, на время проведения ремонтных работ на Парковой дороге прямой проезд от ул. Грушевского к аллее Героев Крут будет невозможен. КК «Киевавтодор» уточняет, что о начале выполнения работ и участках перекрытия движения будет сообщено дополнительно.
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Напомним, сейчас в Киеве дорожные работы ведутся на съезде с Днепровской Набережной на ул. Николая Бажана в направлении Южного моста. На транспортной развязки возле станции метро «Осокорки» дорожники устраивают новое асфальтобетонное покрытие. На ул. Генерала Родимцева продолжаются работы по устройству основания дорожного покрытия,также работы по асфальтированию ведутся а ул. Ярославов Вал. Кроме того, в рамках реконструкции ул. Семьи Кульженко на определенных участках улицы уже были начаты работы по устройству нижнего слоя покрытия. Широкий комплекс работ, включая устройства новой ливневой канализации выполняют дорожники на ул. Алма-Атинской.
С 15 июля 2018 года запланировано начало работ по реконструкции Парковой дороги. В связи с этим будет полностью закрываться движение на соответствующих участках дороги, передает Хроника.инфо со ссылкой на 3m2.kiev.ua.
Как сообщается, на время проведения ремонтных работ на Парковой дороге прямой проезд от ул. Грушевского к аллее Героев Крут будет невозможен. КК «Киевавтодор» уточняет, что о начале выполнения работ и участках перекрытия движения будет сообщено дополнительно.
Читайте также: В Минздраве назвали украинские пляжи, на которых запрещено купаться
Напомним, сейчас в Киеве дорожные работы ведутся на съезде с Днепровской Набережной на ул. Николая Бажана в направлении Южного моста. На транспортной развязки возле станции метро «Осокорки» дорожники устраивают новое асфальтобетонное покрытие. На ул. Генерала Родимцева продолжаются работы по устройству основания дорожного покрытия,также работы по асфальтированию ведутся а ул. Ярославов Вал. Кроме того, в рамках реконструкции ул. Семьи Кульженко на определенных участках улицы уже были начаты работы по устройству нижнего слоя покрытия. Широкий комплекс работ, включая устройства новой ливневой канализации выполняют дорожники на ул. Алма-Атинской.
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