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Раздел: Общество  
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«Atlas Weekend»: подведены итоги фестиваля

«Atlas Weekend»: подведены итоги фестиваляЗа 5 дней фестиваль посетило 448 тысяч человек.

Фестиваль «Atlas Weekend», который проходил в Киеве с 3 по 8 июля, может попасть в ТОП-10 фестивалей по посещаемости, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«В пятый, завершающий, день фестиваля его посетило 110 тыс. человек, но концерты продолжаются, и организаторы надеются на полмиллиона гостей, что даст Atlas Weekend возможность претендовать на место в ТОП-10 фестивалей по количеству посетителей», - сообщил гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин.

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Отмечается, что общий вес всех сцен фестиваля 250 тонн, на ней разместили около 800 световых приборов, а мощность звука составила 300 кВт, все это позволяет говорить, что Atlas Weekend – самый большой фестиваль в Украине по количеству задействованного оборудования.
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 Теги: Atlas Weekend, фестиваль

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Сегодня, 13:53 » Автор: Анна Мартынова
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