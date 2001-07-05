Раздел: Общество
Украина не примет участие в Детском Евровидении: названы причины
Конкурс пройдет в Минске.
В этом году представитель от Украины не сможет участвовать в международном детском песенном конкурсе "Евровидение" из-за критического недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Участие в Детском Евровидении предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз за участие в соревновании", - отмечает компания.
"В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на проведение отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты", - добавляет компания.
В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НСТУ предусмотрено только 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года.
Это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной законом "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", где говорится, что бюджет НСТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.
"Критическая ситуация незаконного недофинансирования не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самих каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов "Суспільного" (Общественного ТВ)", - заявляет компания.
"Для нормальной работы телерадиокомпании и всех 23 региональных филиалов необходимо 330 млн грн на оплату всех видов трансляции в течение года, около 139 млн грн на капитальные расходы; 50 млн грн на коммунальные платежи, а также 31 млн грн налога на землю", - уточняют в пресс-службе.
Еще 744 млн грн в год необходимо для оплаты труда сотрудников. А ежегодные членские взносы в Европейский вещательный союз составляют около 19 млн грн.
Производство контента и обеспечение жизнедеятельности компании требуют расходов в сумме 150 млн грн и 72 млн грн соответственно. Таким образом дефицит бюджета "Суспільного" в 2018 году составляет 759 млн грн, отмечает компания.
"НСТУ - самый молодой европейский общественный вещатель, и по исследованиям Европейского языкового союза - наименее финансируемый", - говорится в сообщении.
Читайте также: «Atlas Weekend»: подведены итоги фестиваля
Детский песенный конкурс Евровидение - ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.
В этом году представитель от Украины не сможет участвовать в международном детском песенном конкурсе "Евровидение" из-за критического недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Участие в Детском Евровидении предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз за участие в соревновании", - отмечает компания.
"В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на проведение отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты", - добавляет компания.
В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НСТУ предусмотрено только 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года.
Это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной законом "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", где говорится, что бюджет НСТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.
"Критическая ситуация незаконного недофинансирования не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самих каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов "Суспільного" (Общественного ТВ)", - заявляет компания.
"Для нормальной работы телерадиокомпании и всех 23 региональных филиалов необходимо 330 млн грн на оплату всех видов трансляции в течение года, около 139 млн грн на капитальные расходы; 50 млн грн на коммунальные платежи, а также 31 млн грн налога на землю", - уточняют в пресс-службе.
Еще 744 млн грн в год необходимо для оплаты труда сотрудников. А ежегодные членские взносы в Европейский вещательный союз составляют около 19 млн грн.
Производство контента и обеспечение жизнедеятельности компании требуют расходов в сумме 150 млн грн и 72 млн грн соответственно. Таким образом дефицит бюджета "Суспільного" в 2018 году составляет 759 млн грн, отмечает компания.
"НСТУ - самый молодой европейский общественный вещатель, и по исследованиям Европейского языкового союза - наименее финансируемый", - говорится в сообщении.
Читайте также: «Atlas Weekend»: подведены итоги фестиваля
Детский песенный конкурс Евровидение - ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
182
0
Также советуем посмотреть
- Котенок с «человеческим лицом» стал новой звездой Сети
- «Главная новость» кремлевской пропаганды
- Ушел из жизни один из отцов украинской независимости
- ОБСЕ сообщила о новой провокации боевиков
- Соцсети рассмешили фантазии россиян о будущем их страны
- Стала известна вероятная причина взрыва миномета Молот
- Встреча Трампа с Путиным будет сложной
- Забавный кот показал "мастер-класс" по рыбной ловле
- Політологічний лайфхак
- Пограничники заявляют о резком росте поездок украинцев по безвизу
- Обстановка в Черном и Азовском морях очень напряженная, - ВМС
- Боротьба з корупцією: п'ять завдань
- «Они – шпионки ВСУ»: боевиков «ДНР» просят не знакомиться с девушками
- Хорватский посол выкинул в окно диван, радуясь за победу сборной
- Лук'яненко: ви – «кольоровий», але ви свій
- В Луганске снова не работает связь Vodafone
- Почему НАБУ «наезжает» на Жуляны
- Ходули подвели: Путин дал новый повод для насмешек
- На Южно-Украинской АЭС предотвратили техногенную катастрофу
- Новый фейк: в России Мариуполь выдали за Калининградскую область
- Курс гривны: обычная экономика
- В Украине стартуют масштабные военно-морские учения
- Мандельштам чувствовал то, что хотели скрыть
- «Победит НАТО»: в Сети посмеялись над результатами ЧМ-2018
- За сутки на Донбассе ранен один военный
- Забавные фотки, доказывающие, что собак-боксеров бояться не стоит
- Смешные питомцы, которых ждет «большая стирка»
- Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
- Художник забавно показал, насколько абсурден наш мир
- В Украине провели акцию в поддержку Сенцова
Оставьте свой комментарий