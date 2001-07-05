Украина не примет участие в Детском Евровидении: названы причины

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Кабинет министров Украины предлагает в 2016 году выделить из государственного бюджета на общегосударственные расходы по здравоохранению средства в размере 44,027 млрд грн, что на 2 млрд грн меньше суммы, выделенной в 2015 году.