Раздел: Общество
Киев рискует остаться без питьевой воды
Заканчиваются запасы жидкого хлора для обеззараживания воды.
До конца этой недели у ЧАО “Киевводоканал” должны были закончится запасы жидкого хлора для обеззараживания воды, которая подается в дома киевлян. По крайней мере об этом руководство предприятия заявляло 2 недели назад. Сегодня же в “Киевводоканале” резко изменили свою позицию и заявили, что предприятие обеспечено всем необходимым, хотя дополнительных поставок жидкого хлора не было. На вопрос о том, каким образом “Киевводоканал” будет обеззараживать воду – в предприятии отвечают теориями, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Как стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО АК “Киевводоканал” от 9 июля 2018 года, на сегодняшний день Киев достаточно обеспечен жидким хлором, необходимым для обеззараживания питьевой воды. По словам гендиректора ЧАО АК “Киевводоканал” Дмитрия Новицкого, в ближайшее время в столице не планируется введение специального графика подачи воды.
Вместе с тем сейчас водоканалы Украины разрабатывают альтернативные варианты проведения обеззараживания воды без использования жидкого хлора. Вместо указанного реагента рассматривают использование гипохлорита натрия, смешанных оксидантов или диоксида хлора.
Напомним, что 21 июня этого года гендиректор ЧАО АК “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий в срочном порядке обратился к Премьер-министру Владимиру Гройсману и к министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Зубко с просьбой повлиять на ситуацию с приостановлением поставок жидкого хлора, необходимого для обеззараживания питьевой воды.
Дело в том, что производством жидкого хлора в Украине занимается единственное предприятие - АО “Днепроазот”. Накануне его руководство заявило о прекращении работы на неопределенный срок по причине экономической нецелесообразности.
В своем обращении к Гройсману Новицкий подчеркнул, что собственных запасов жидкого хлора “Киевводоканалу” хватит только на 24 дня. То есть, до конца текущей недели.
Почему сейчас гендиректор “Киевводоканала” резко изменил свою позицию - не ясно. Изначально в ЧАО АК “Киевводоканал” ситуацию с приостановлением поставок жидкого хлора описывали достаточно критично. Каким образом предприятию удалось пополнить запасы реагента и на сколько их хватит в сообщении пресс-службы не сказано. А ответить на эти вопросы в пресс-службе “Киевводоканала” по телефону наотрез отказались (только через официальный запрос).
Что касается, альтернативных путей обеззараживания питьевой воды без использования жидкого хлора, то в пресс-службе ЧАО АК “Киевводоканал” сообщили, что такие технологии разрабатываются и их предприятие испытывало уже несколько лет.
Отметим, что гендиректором ЧАО АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года является Дмитрий Новицкий. В свою очередь, АО “Днепроазот” контролирует группа “Приват” бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. До последнего времени АО “Днепроазот” являлось одним из крупнейших предприятий химической промышленности Украины по производству жидкого хлора. А кроме того - ведущим поставщиком минеральных удобрений (аммиак, карбамид и аммиачная вода), продуктов базовой химии (едкого натра и синтетической соляной кислоты), гипохлорита натрия, товаров народного потребления и прочее.
Читайте также: Киевлян просят не купаться на пляжах
Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.
До конца этой недели у ЧАО “Киевводоканал” должны были закончится запасы жидкого хлора для обеззараживания воды, которая подается в дома киевлян. По крайней мере об этом руководство предприятия заявляло 2 недели назад. Сегодня же в “Киевводоканале” резко изменили свою позицию и заявили, что предприятие обеспечено всем необходимым, хотя дополнительных поставок жидкого хлора не было. На вопрос о том, каким образом “Киевводоканал” будет обеззараживать воду – в предприятии отвечают теориями, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Как стало известно из сообщения пресс-службы ЧАО АК “Киевводоканал” от 9 июля 2018 года, на сегодняшний день Киев достаточно обеспечен жидким хлором, необходимым для обеззараживания питьевой воды. По словам гендиректора ЧАО АК “Киевводоканал” Дмитрия Новицкого, в ближайшее время в столице не планируется введение специального графика подачи воды.
Вместе с тем сейчас водоканалы Украины разрабатывают альтернативные варианты проведения обеззараживания воды без использования жидкого хлора. Вместо указанного реагента рассматривают использование гипохлорита натрия, смешанных оксидантов или диоксида хлора.
Напомним, что 21 июня этого года гендиректор ЧАО АК “Киевводоканал” Дмитрий Новицкий в срочном порядке обратился к Премьер-министру Владимиру Гройсману и к министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Зубко с просьбой повлиять на ситуацию с приостановлением поставок жидкого хлора, необходимого для обеззараживания питьевой воды.
Дело в том, что производством жидкого хлора в Украине занимается единственное предприятие - АО “Днепроазот”. Накануне его руководство заявило о прекращении работы на неопределенный срок по причине экономической нецелесообразности.
В своем обращении к Гройсману Новицкий подчеркнул, что собственных запасов жидкого хлора “Киевводоканалу” хватит только на 24 дня. То есть, до конца текущей недели.
Почему сейчас гендиректор “Киевводоканала” резко изменил свою позицию - не ясно. Изначально в ЧАО АК “Киевводоканал” ситуацию с приостановлением поставок жидкого хлора описывали достаточно критично. Каким образом предприятию удалось пополнить запасы реагента и на сколько их хватит в сообщении пресс-службы не сказано. А ответить на эти вопросы в пресс-службе “Киевводоканала” по телефону наотрез отказались (только через официальный запрос).
Что касается, альтернативных путей обеззараживания питьевой воды без использования жидкого хлора, то в пресс-службе ЧАО АК “Киевводоканал” сообщили, что такие технологии разрабатываются и их предприятие испытывало уже несколько лет.
Отметим, что гендиректором ЧАО АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года является Дмитрий Новицкий. В свою очередь, АО “Днепроазот” контролирует группа “Приват” бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. До последнего времени АО “Днепроазот” являлось одним из крупнейших предприятий химической промышленности Украины по производству жидкого хлора. А кроме того - ведущим поставщиком минеральных удобрений (аммиак, карбамид и аммиачная вода), продуктов базовой химии (едкого натра и синтетической соляной кислоты), гипохлорита натрия, товаров народного потребления и прочее.
Читайте также: Киевлян просят не купаться на пляжах
Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.
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