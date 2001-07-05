» » Киевские пляжи опасны для жизни
Раздел: Общество  
0

Киевские пляжи опасны для жизни

Киевские пляжи опасны для жизниКогда проблему устранят и устранят ли вообще не известно.

Все 13 пляжей столицы не прошли санитарную проверку. Так, коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купаться на всех пляжах Киева.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Сообщаеться, что по состоянию на 9 июля на всех пляжах вывесили "желтый флаг", который свидетельствует что "купаться не рекомендуется".

Речь идет, в частности, о пляжах: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предместная-Слободка, Центральный, Галерная, Вербное, Пуща-Водица, Водоворот, Радуга, Радуга, Тельбин.

Отметим, статус пляжей ("зеленый флаг" - купаться разрешено, "красный флаг" - купаться запрещено) определяется по результатам анализа проб воды.

Как известно, в Киеве работает 13 пляжей: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предмостная-Слободка, Центральный, Галерная, Вербное, Пуща-Водица, Черторый, Радуга, Веселка, Тельбин.

Читайте также: На киевские пляжи завезли новый песок

Но в целях безопасности здоровья лучше воздержаться от купания.

Основные изменения заключаются в том, чтобы засыпать их песком, который якобы привезут прямо из Багамских островов, как отмечается на канале "ХК" в Telegram.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевские пляжи, опасность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:06 » Автор: Едгар Букмирза
     990
     0

Похожие новости по теме

Киевлянам сообщили, на каких пляжах нельзя купаться Киевлянам сообщили, на каких пляжах нельзя купаться

На пляжах столицы лучше не купаться.

В Киеве разрешили купаться на шести пляжах: список В Киеве разрешили купаться на шести пляжах: список

На остальных пляжах купаться не стоит.

Киевлянам запретили купаться на этих четырех пляжах Киевлянам запретили купаться на этих четырех пляжах

Купаться запретили на пляжах "Вербное", "Пуща-Водица", "Радужное" и "Тельбин".

Названы киевские пляжи, на которых безопасно купаться Названы киевские пляжи, на которых безопасно купаться

Они прошли проверку.

Названы пляжи Киева, на которых разрешено купаться Названы пляжи Киева, на которых разрешено купаться

В Киеве разрешили отдыхать и купаться на 9 пляжах.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх