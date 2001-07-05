Раздел: Общество
Киевские пляжи опасны для жизни
Когда проблему устранят и устранят ли вообще не известно.
Все 13 пляжей столицы не прошли санитарную проверку. Так, коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купаться на всех пляжах Киева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Сообщаеться, что по состоянию на 9 июля на всех пляжах вывесили "желтый флаг", который свидетельствует что "купаться не рекомендуется".
Речь идет, в частности, о пляжах: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предместная-Слободка, Центральный, Галерная, Вербное, Пуща-Водица, Водоворот, Радуга, Радуга, Тельбин.
Отметим, статус пляжей ("зеленый флаг" - купаться разрешено, "красный флаг" - купаться запрещено) определяется по результатам анализа проб воды.
Как известно, в Киеве работает 13 пляжей: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предмостная-Слободка, Центральный, Галерная, Вербное, Пуща-Водица, Черторый, Радуга, Веселка, Тельбин.
Читайте также: На киевские пляжи завезли новый песок
Но в целях безопасности здоровья лучше воздержаться от купания.
Основные изменения заключаются в том, чтобы засыпать их песком, который якобы привезут прямо из Багамских островов, как отмечается на канале "ХК" в Telegram.
Все 13 пляжей столицы не прошли санитарную проверку. Так, коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купаться на всех пляжах Киева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Сообщаеться, что по состоянию на 9 июля на всех пляжах вывесили "желтый флаг", который свидетельствует что "купаться не рекомендуется".
Речь идет, в частности, о пляжах: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предместная-Слободка, Центральный, Галерная, Вербное, Пуща-Водица, Водоворот, Радуга, Радуга, Тельбин.
Отметим, статус пляжей ("зеленый флаг" - купаться разрешено, "красный флаг" - купаться запрещено) определяется по результатам анализа проб воды.
Как известно, в Киеве работает 13 пляжей: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предмостная-Слободка, Центральный, Галерная, Вербное, Пуща-Водица, Черторый, Радуга, Веселка, Тельбин.
Читайте также: На киевские пляжи завезли новый песок
Но в целях безопасности здоровья лучше воздержаться от купания.
Основные изменения заключаются в том, чтобы засыпать их песком, который якобы привезут прямо из Багамских островов, как отмечается на канале "ХК" в Telegram.
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