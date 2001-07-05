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Раздел: Общество  
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В Киеве нашли древнюю улицу под землей

В Киеве нашли древнюю улицу под землейНа этом месте застройщики собирались вознести очередной торговый центр.

В 2015 стало известно об уникальных находках времен Киевской Руси на Почтовой площади в Киеве. За три года работ по реконструкции площади и раскопок, археологи докопались до 12 века — на месте нашли целую улицу времен Киевской Руси.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievtime.com.

В октябре прошла масштабная акция против стройки на месте раскопок, протест поддержала также украинская певица Катя Chilly. После скандала Киевсовет принял решение о создании музея на Почтовой площади. Проект поддержали 68 депутатов Киевсовета, в том числе и мер столицы — Виталий Кличко.

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На сегодняшний день стройка стоит. На месте активисты разбили палатки с требованием поскорее начать устанавливать музей. Информатор своими глазами взглянул на удивительные артефакты исторической значимости.
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 Теги: Киев, улица

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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