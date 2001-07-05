Раздел: Общество
87-летний украинец с огромной семьей установил рекорд
У него 346 потомков.
Уникальную семью из поселка Доброслав на Одесщине внесли в Национальный реестр рекордов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
У ее 87-летнего главы Павла Семенюка, которого прозвали Моисеем, - 346 прямых потомков (13 детей, из них живы 10, 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнука), пишет "КП в Украине".
Старшей дочери исполнилось 66 лет, а самым маленьким праправнукам нет еще года. Прочих родственников вместе с зятьями, сватами и невестками - только в Доброславе больше полутысячи.
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Регистраторы говорят, что семейство претендует на звание самого многочисленного в мире. Предки Семенюка также славились многодетными семьями - к примеру, у его отца было 17 братьев и сестер
Уникальную семью из поселка Доброслав на Одесщине внесли в Национальный реестр рекордов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
У ее 87-летнего главы Павла Семенюка, которого прозвали Моисеем, - 346 прямых потомков (13 детей, из них живы 10, 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнука), пишет "КП в Украине".
Старшей дочери исполнилось 66 лет, а самым маленьким праправнукам нет еще года. Прочих родственников вместе с зятьями, сватами и невестками - только в Доброславе больше полутысячи.
Читайте также: Знай наших: украинец установил рекорд в небе над Уманью
Регистраторы говорят, что семейство претендует на звание самого многочисленного в мире. Предки Семенюка также славились многодетными семьями - к примеру, у его отца было 17 братьев и сестер
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