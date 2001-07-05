В Киеве обещают отремонтировать еще один проспект

Потратят 600 миллионов.



В «Киевавтодоре» сообщили о планах на ремонт проспекта Степана Бандеры, передает



Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок ProZorro.



По информации, в планах коммунальщиков найти подрядчика, который полностью заменит асфальт на участке от улицы Телиги и до Северного моста. Кроме этого, победитель тендера должен будет провести реконструкцию ливневой канализации, заменить троллейбусные провода, установить дорожные знаки, ограждение и отремонтировать тротуар.



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Судя по данным тендера, капитальный ремонт должен начаться в конце 2018 года. В общей сложности на работы коммунальщики планируют потратить почти 600 миллионов гривен. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В «Киевавтодоре» сообщили о планах на ремонт проспекта Степана Бандеры, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrnews24.net Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок ProZorro.По информации, в планах коммунальщиков найти подрядчика, который полностью заменит асфальт на участке от улицы Телиги и до Северного моста. Кроме этого, победитель тендера должен будет провести реконструкцию ливневой канализации, заменить троллейбусные провода, установить дорожные знаки, ограждение и отремонтировать тротуар.Судя по данным тендера, капитальный ремонт должен начаться в конце 2018 года. В общей сложности на работы коммунальщики планируют потратить почти 600 миллионов гривен.



