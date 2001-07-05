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Раздел: Общество  
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В Киеве обещают отремонтировать еще один проспект

В Киеве обещают отремонтировать еще один проспектПотратят 600 миллионов.

В «Киевавтодоре» сообщили о планах на ремонт проспекта Степана Бандеры, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrnews24.net.

Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок ProZorro.

По информации, в планах коммунальщиков найти подрядчика, который полностью заменит асфальт на участке от улицы Телиги и до Северного моста. Кроме этого, победитель тендера должен будет провести реконструкцию ливневой канализации, заменить троллейбусные провода, установить дорожные знаки, ограждение и отремонтировать тротуар.

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Судя по данным тендера, капитальный ремонт должен начаться в конце 2018 года. В общей сложности на работы коммунальщики планируют потратить почти 600 миллионов гривен.
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 Теги: Киев, ремонт

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Сегодня, 11:33 » Автор: Анна Мартынова
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