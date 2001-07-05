Раздел: Общество
Киевлян зовут на митинг против подорожания проезда
Митинг пройдет под зданием Киевсовета.
В четверг, 12 июля, жителям Киева предлагают выйти на митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Акция протеста запланирована на 9:30 под зданием Киевсовета, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua..
Об этом стало известно из сообщения на странице депутата Киевсовета Прохора Антоненко (фракция ВО “Свобода”) в соцсети Фейсбук.
"Киевляне возмущены необоснованным повышением стоимости проезда в общественном транспорте вдвое - до 8 грн. 12 июля в 9:30 состоится протест под Киевсоветом", - пишет Прохор Антоненко.
Также он ананонсирует, что на рассмотрение депутатов Киевсовета будет вынесен проект решения фракции ВО "Свобода" о запрете повышать тарифы на проезд к внедрению электронного билета и проведения публичного, независимого аудита метрополитена и “Киевпастранса".
На странице события в соцсети Фейсбук указано, что чиновники не предоставили надлежащих экономических обоснований такого изменения стоимости проезда, отсутствует система учета оплаты проезда в общественном транспорте.
По мнению организаторов акции протеста, система транспортных услуг в Киеве является источником отмывания средств.
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Официально объявить об акции планируется сегодня, в 12:30, во время пресс-конференции на тему: “Отмени повышение тарифа на проезд в Киеве - отмени тариф на коррупцию”.
В четверг, 12 июля, жителям Киева предлагают выйти на митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Акция протеста запланирована на 9:30 под зданием Киевсовета, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua..
Об этом стало известно из сообщения на странице депутата Киевсовета Прохора Антоненко (фракция ВО “Свобода”) в соцсети Фейсбук.
"Киевляне возмущены необоснованным повышением стоимости проезда в общественном транспорте вдвое - до 8 грн. 12 июля в 9:30 состоится протест под Киевсоветом", - пишет Прохор Антоненко.
Также он ананонсирует, что на рассмотрение депутатов Киевсовета будет вынесен проект решения фракции ВО "Свобода" о запрете повышать тарифы на проезд к внедрению электронного билета и проведения публичного, независимого аудита метрополитена и “Киевпастранса".
На странице события в соцсети Фейсбук указано, что чиновники не предоставили надлежащих экономических обоснований такого изменения стоимости проезда, отсутствует система учета оплаты проезда в общественном транспорте.
По мнению организаторов акции протеста, система транспортных услуг в Киеве является источником отмывания средств.
Читайте также: Киевлян разозлило подорожание проезда в маршрутках
Официально объявить об акции планируется сегодня, в 12:30, во время пресс-конференции на тему: “Отмени повышение тарифа на проезд в Киеве - отмени тариф на коррупцию”.
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