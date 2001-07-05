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Киевлян зовут на митинг против подорожания проезда

Киевлян зовут на митинг против подорожания проезда

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Киевлянам сообщили, когда повысится стоимость проезда в общественном транспорте КГГА планирует поднять цены на проезд в общественном транспорте с 15 июля.