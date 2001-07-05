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Харьков украсил гигантский герб города

Харьков украсил гигантский герб городаИнсталляцию сделали ко Дню города.

На одной из полян сада им. Шевченко в Харькове появился гигантский герб города. Инсталляция представляет собой геральдический щит, внутри которого перекрещенные рог изобилия и кадуцей - золотой жезл с серебряными крыльями, обвитый змеями, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Огромный герб соорудили ко Дню города.

Харьков украсил гигантский герб города


"Я первый раз в новом парке Шевченко, тут очень красиво, как в Европе" - делится впечатлениями Елена, харьковчанка.

"Красиво очень. Вообще в нашем городе красивые делают инсталляции. И букет невесты сделали красивый, и здесь очень сделали красиво. Нам вообще все нравится в нашем городе. Мы его любим" - рассказывает Екатерина, харьковчанка.

Впоследствии инсталляцию коммунальщики намерены усовершенствовать, а зимой ее законсервируют.

"Художники и скульпторы потрудились на славу и сделали копию герба города Харькова. Элементы герба сделаны из пластика, пенопласта, они очень хрупкие. Поэтому мы просим харьковчан не портить инсталляцию. Надеемся, что харьковчане отнесутся к ней, как к своему домашнему, как к своему родному" - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП "Харьковзеленстрой".

Харьков украсил гигантский герб города


Чтобы наполнить рог изобилия, который символизирует природные богатства, коммунальщикам понадобилось более тысячи яблок, груш и гроздьев винограда.

Харьков украсил гигантский герб города


Инсталляцию уже облюбовали харьковчане и гости города. Она стала новой локацией для фото.

"Мне нравится - ярко. Мы решили подойти и посмотреть, что ж такое яркое там из рога высыпается. Искусственные яблочки. Симпатично" - рассказывает Екатерина, гостья Харкова.

"Я первый раз в новом парке Шевченко, тут очень красиво, как в Европе" - делится впечатлениями Елена, харьковчанка.

Харьков украсил гигантский герб города


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"Красиво очень. Вообще в нашем городе красивые делают инсталляции. И букет невесты сделали красивый, и здесь очень сделали красиво. Нам вообще все нравится в нашем городе. Мы его любим" - рассказывает Екатерина, харьковчанка.

Впоследствии инсталляцию коммунальщики намерены усовершенствовать, а зимой ее законсервируют.
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 Теги: Харьков, герб

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Сегодня, 13:12 » Автор: Анна Мартынова
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