Раздел: Общество
Харьков украсил гигантский герб города
Инсталляцию сделали ко Дню города.
На одной из полян сада им. Шевченко в Харькове появился гигантский герб города. Инсталляция представляет собой геральдический щит, внутри которого перекрещенные рог изобилия и кадуцей - золотой жезл с серебряными крыльями, обвитый змеями, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Огромный герб соорудили ко Дню города.
"Я первый раз в новом парке Шевченко, тут очень красиво, как в Европе" - делится впечатлениями Елена, харьковчанка.
"Красиво очень. Вообще в нашем городе красивые делают инсталляции. И букет невесты сделали красивый, и здесь очень сделали красиво. Нам вообще все нравится в нашем городе. Мы его любим" - рассказывает Екатерина, харьковчанка.
Впоследствии инсталляцию коммунальщики намерены усовершенствовать, а зимой ее законсервируют.
"Художники и скульпторы потрудились на славу и сделали копию герба города Харькова. Элементы герба сделаны из пластика, пенопласта, они очень хрупкие. Поэтому мы просим харьковчан не портить инсталляцию. Надеемся, что харьковчане отнесутся к ней, как к своему домашнему, как к своему родному" - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП "Харьковзеленстрой".
Чтобы наполнить рог изобилия, который символизирует природные богатства, коммунальщикам понадобилось более тысячи яблок, груш и гроздьев винограда.
Инсталляцию уже облюбовали харьковчане и гости города. Она стала новой локацией для фото.
"Мне нравится - ярко. Мы решили подойти и посмотреть, что ж такое яркое там из рога высыпается. Искусственные яблочки. Симпатично" - рассказывает Екатерина, гостья Харкова.
"Я первый раз в новом парке Шевченко, тут очень красиво, как в Европе" - делится впечатлениями Елена, харьковчанка.
Читайте также: Бэнкси «украсил» Париж шестью новыми работами. Фото
"Красиво очень. Вообще в нашем городе красивые делают инсталляции. И букет невесты сделали красивый, и здесь очень сделали красиво. Нам вообще все нравится в нашем городе. Мы его любим" - рассказывает Екатерина, харьковчанка.
Впоследствии инсталляцию коммунальщики намерены усовершенствовать, а зимой ее законсервируют.
На одной из полян сада им. Шевченко в Харькове появился гигантский герб города. Инсталляция представляет собой геральдический щит, внутри которого перекрещенные рог изобилия и кадуцей - золотой жезл с серебряными крыльями, обвитый змеями, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Огромный герб соорудили ко Дню города.
"Я первый раз в новом парке Шевченко, тут очень красиво, как в Европе" - делится впечатлениями Елена, харьковчанка.
"Красиво очень. Вообще в нашем городе красивые делают инсталляции. И букет невесты сделали красивый, и здесь очень сделали красиво. Нам вообще все нравится в нашем городе. Мы его любим" - рассказывает Екатерина, харьковчанка.
Впоследствии инсталляцию коммунальщики намерены усовершенствовать, а зимой ее законсервируют.
"Художники и скульпторы потрудились на славу и сделали копию герба города Харькова. Элементы герба сделаны из пластика, пенопласта, они очень хрупкие. Поэтому мы просим харьковчан не портить инсталляцию. Надеемся, что харьковчане отнесутся к ней, как к своему домашнему, как к своему родному" - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП "Харьковзеленстрой".
Чтобы наполнить рог изобилия, который символизирует природные богатства, коммунальщикам понадобилось более тысячи яблок, груш и гроздьев винограда.
Инсталляцию уже облюбовали харьковчане и гости города. Она стала новой локацией для фото.
"Мне нравится - ярко. Мы решили подойти и посмотреть, что ж такое яркое там из рога высыпается. Искусственные яблочки. Симпатично" - рассказывает Екатерина, гостья Харкова.
"Я первый раз в новом парке Шевченко, тут очень красиво, как в Европе" - делится впечатлениями Елена, харьковчанка.
Читайте также: Бэнкси «украсил» Париж шестью новыми работами. Фото
"Красиво очень. Вообще в нашем городе красивые делают инсталляции. И букет невесты сделали красивый, и здесь очень сделали красиво. Нам вообще все нравится в нашем городе. Мы его любим" - рассказывает Екатерина, харьковчанка.
Впоследствии инсталляцию коммунальщики намерены усовершенствовать, а зимой ее законсервируют.
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