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В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко

В Киеве попрощались с Левко ЛукьяненкоПрощание прошло в клубе Кабинета Министров.

Во вторник, 10 июля, в Киеве прощаются с украинским диссидентом и борцом за независимость Левком Лукьяненко. Церемония началась в 10:00 в клубе Кабинета Министров, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Попрощаться с отцом украинской независимости пришли сотни людей, среди которых однопартийцы Лукьяненко, а также политики, общественные деятели и представители интеллигенции.

Все пришедшие принесли на траурную церемонию цветы, некоторые пришли с книгами, написанными диссидентом. Среди известных украинцев прибыли Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Владимир Турчинов, Арсений Яценюк, Павел Розенко, Владимир Яворивский, министр культуры Евгений Нищук, украинский политический деятель, советский диссидент Степан Хмара, писатели братья Капрановы, Дмитрий Павличко, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, директор Института Нацпамяти Владимир Вятрович. Попрощаться пришли и сотни неравнодушных людей.

«В твоем лице Украина имеет уникального национального героя. Из камеры смертников он попал в парламент и стал автором декларации о независимости Украины. Именно его рукой написан этот спасательный для Украины документ», — говорит поэт и нардеп и общественный деятель Владимир Яворивський.

«Я очень счастлив, что мог получать наставления от Левка Лукьяненко во время Майдана. После горячих событий он пригласил меня к себе домой и мы говорили о культурной и гуманитарной стратегии. я благодарен судьбе за людей-символов. Этот человек 27 лет был узником Кремля. Очень символично что он родился 24 августа. Лукьяненко — это знаменосец Украины», — отметил Нищук.

По завершению церемонии тело перевезут во Владимирский собор, после отпевания в котором диссидента похоронят на Байковом кладбище в Киеве. Церемония похорон начнется ориентировочно в 13:30. Верховная Рада и Киевсовет почтили память Левко Лукьяненко минутой молчания.

Левко Лукьяненко умер после продолжительной болезни 7 июля. 24 августа ему бы исполнилось 90 лет. Последние годы жизни он страдал от лейкоза, позже у него отмечали проблемы с тромбами и лейкоцитами.

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Левко Лукьяненко стал одной из самых выдающихся фигур в новейшей истории Украины. Он был народным депутатом первого, второго, четвертого и пятого созывов Верховной Рады, соучредителем Украинской Хельсинской группы, автором «Акта провозглашения независимости Украины». В 2005 году удостоен звания Героя Украины. В 2016 году стал лауреатом Национальной Шевченковской премии за собрание сочинений в 13 томах «Путь к возрождению».

В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко
В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко
В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко
В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко
В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко
В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко
В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко
В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко
В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко
В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко
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 Теги: Киев, Левко Лукьяненко

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Сегодня, 13:38 » Автор: Анна Мартынова
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