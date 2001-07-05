» » В Киеве ищут родителей потерявшейся трехлетней девочки
Раздел: Общество  
0

В Киеве ищут родителей потерявшейся трехлетней девочки

В Киеве ищут родителей потерявшейся трехлетней девочкиРебенка нашли 6 июля.

В Киеве и области разыскивают родителей потерявшейся трехлетней девочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Об этом сообщают «Комментарии. Киев» со ссылкой на страницу Вышгородского отделения полиции в Фейсбук.

Девочка была найдена 6 июля в селе Демидов Вышгородского района.

«Называет себя Рита. По словам ребенка, ей три года, маму зовут Оксана, папа Вадим, бабушка Светлана. Проживает в городе Киеве, а в Демидов приехала в гости», – сообщают в Вышгородском отделе полиции.

Читайте также: В Киеве мужчина надругался над трехлетней дочерью

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее родителях, просят обратиться в полицию по телефону 102.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, розыск

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:57 » Автор: Анна Мартынова
     475
     0

Похожие новости по теме

В Киеве пропала девочка-подросток В Киеве пропала девочка-подросток

Обстоятельства исчезновения девочки не сообщаются.

В Киеве потерялся маленький ребенок В Киеве потерялся маленький ребенок

В Киеве ищут родителей мальчика, который потерялся в магазине

В Киеве ищут пропавшую девочку В Киеве ищут пропавшую девочку

Сообщение о пропаже появилось в полиции.

Стало известно, где и когда похоронят Ирину Ноздровскую Стало известно, где и когда похоронят Ирину Ноздровскую

Ноздровскую похоронят во вторник, 9 января

В Киеве разыскивают двухлетнюю девочку: подозревают похищение В Киеве разыскивают двухлетнюю девочку: подозревают похищение

Возможно, девочка находится у своего отца.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх