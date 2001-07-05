Раздел: Общество
В Киеве ищут родителей потерявшейся трехлетней девочки
Ребенка нашли 6 июля.
В Киеве и области разыскивают родителей потерявшейся трехлетней девочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Об этом сообщают «Комментарии. Киев» со ссылкой на страницу Вышгородского отделения полиции в Фейсбук.
Девочка была найдена 6 июля в селе Демидов Вышгородского района.
«Называет себя Рита. По словам ребенка, ей три года, маму зовут Оксана, папа Вадим, бабушка Светлана. Проживает в городе Киеве, а в Демидов приехала в гости», – сообщают в Вышгородском отделе полиции.
Читайте также: В Киеве мужчина надругался над трехлетней дочерью
Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее родителях, просят обратиться в полицию по телефону 102.
В Киеве и области разыскивают родителей потерявшейся трехлетней девочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Об этом сообщают «Комментарии. Киев» со ссылкой на страницу Вышгородского отделения полиции в Фейсбук.
Девочка была найдена 6 июля в селе Демидов Вышгородского района.
«Называет себя Рита. По словам ребенка, ей три года, маму зовут Оксана, папа Вадим, бабушка Светлана. Проживает в городе Киеве, а в Демидов приехала в гости», – сообщают в Вышгородском отделе полиции.
Читайте также: В Киеве мужчина надругался над трехлетней дочерью
Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее родителях, просят обратиться в полицию по телефону 102.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
475
0
Также советуем посмотреть
- Чемпионат мира по футболу: болеть – не болеть
- «Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил Сеть
- Сеть в восторге от Лукашенко, распевающего песни Повалий
- Боевики обстреляли Золотое-4
- Это вам не гол на ЧМ-2018 забить
- Сеть повеселил танец в вышиванках детей из Намибии
- До 2020 года ромов интегрируют в украинское общество
- Пять вопросов, по которым можно проверить русского
- Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом
- Бизнес «Нафтогаза»: продать газ втридорога и купить «Кадиллак»
- Россиянин решился на побег из тюрьмы ради «дамы сердца»
- ВСУ понесли потери на Донбассе: погиб боец из Львовщины
- Сортировка мусора: история про сотрудничество
- Для любителей черного юмора создали необычный матрас
- Е-декларування – доволі скандальний процес
- В горсовете Черкасс прошли обыски
- В Индии невеста оставила жениха у алтаря из-за его реакции на грозу
- Пенсии для боевиков и УБД
- Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии
- Жадный Охендовский и «хромой» ЦИК
- В Україні – тотальна брехня «зрадофільських» політиків
- В Мелитополе девушка стала участницей курьезного «ДТП»
- В Украине – десятки феодальных армий
- «У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
- Секта поклонников ЮВТ: в них чудесно все
- «Хлебное перемирие» на Донбассе не соблюдается
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
Оставьте свой комментарий