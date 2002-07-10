Раздел: Общество
Украину, несмотря на жару, зальет дождями
Свежий прогноз погоды.
В среду, 11 июля, синоптики обещают жаркую погоду. На востоке и юге сегодня воздух прогреется до +32...+35. При этом на всей территории страны пройдут дожди, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Погода на западе страны, во Львове, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Луцке и Ровно, сегодня будет такой: до +24...+28 днем, дождь.
Погода в Житомире, Чернигове и Сумах - на севере Украины - также не обойдется без осадков. Днем +26...+29.
В центре, в Полтаве, Кропивницком, Черкассах и Виннице, пройдет дождь. Днем до +25...+28.
Жарче будет на востоке. В Харькове, Днепре, Запорожье, Донецке и Луганске сегодня воздух прогреется до +29...+33. Осадки.
Читайте также: Новые штрафы: что нужно знать украинским водителям
Рекорд температуры сегодняшнего дня среди регионов у юга. Погода в Одессе, Николаеве и Херсоне обещает, что столбики термометров поднимутся до +30...+35. Дождь.
По данным Укргидрометцентра, 11 июля в Киеве ожидается дождь. Днем +26...+28.
В среду, 11 июля, синоптики обещают жаркую погоду. На востоке и юге сегодня воздух прогреется до +32...+35. При этом на всей территории страны пройдут дожди, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Погода на западе страны, во Львове, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Луцке и Ровно, сегодня будет такой: до +24...+28 днем, дождь.
Погода в Житомире, Чернигове и Сумах - на севере Украины - также не обойдется без осадков. Днем +26...+29.
В центре, в Полтаве, Кропивницком, Черкассах и Виннице, пройдет дождь. Днем до +25...+28.
Жарче будет на востоке. В Харькове, Днепре, Запорожье, Донецке и Луганске сегодня воздух прогреется до +29...+33. Осадки.
Читайте также: Новые штрафы: что нужно знать украинским водителям
Рекорд температуры сегодняшнего дня среди регионов у юга. Погода в Одессе, Николаеве и Херсоне обещает, что столбики термометров поднимутся до +30...+35. Дождь.
По данным Укргидрометцентра, 11 июля в Киеве ожидается дождь. Днем +26...+28.
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