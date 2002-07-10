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Раздел: Общество  
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Метро Киева оказалось под угрозой закрытия

Метро Киева оказалось под угрозой закрытияУ метро большие долги.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" задолжало крупную сумму средств за 100 вагонов, приобретенных на условиях лизинга, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, на данный момент метрополитен не способен расплатиться по долгам перед поставщиками.

При этом в ходе очередной сессии городского совета было принято решение “О мерах, направленных на обеспечение КП "Киевский метрополитен" бесперебойного транспортного обслуживания киевлян и гостей столицы”.

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Документ не предусматривает возвращения долга метрополитеном компании “Укррослизинг”, а позволяет руководству транспортного предприятия начать переговоры о реструктуризации.

Метро Киева оказалось под угрозой закрытия

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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 11:38 » Автор: Анна Мартынова
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