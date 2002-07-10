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Раздел: Общество  
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Массовый мор птиц в Киеве: экологи бьют тревогу

Массовый мор птиц в Киеве: экологи бьют тревогуПроводят экспертизу воды в озере.

В Киеве в Голосеевском районе местные жители зафиксировали массовый мор птиц на озере, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

"Четвертый день мрут утки и другие птицы на Теремковском озере возле церквей. Счет идет на сотни", - написал Максим Юрьев на своей странице в Facebook.

По его словам, горожане боятся за здоровье детей и домашних животных.

Местные жители за собственные средства заказали анализы воды и мертвых птиц, а также спасают живых уток всеми возможными способами.

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Напомним, киевляне заметили в озере на улице Булгакова, 12, возле школы №317 большое количество мертвой рыбы, а также погибших уток и черепах.

Массовый мор птиц в Киеве: экологи бьют тревогу
Массовый мор птиц в Киеве: экологи бьют тревогу
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 Теги: птицы, экологи

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Сегодня, 13:28 » Автор: Анна Мартынова
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