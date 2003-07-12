Раздел: Общество
В Киеве поднимут цены на проезд
Все дело в цене на бензин.
С 14 июля в Киеве повышают стоимость проезда в метро, троллейбусах и трамваях до 8 и 6 гривен. Однако, такие же меры намерены ввести и частные перевозчики – в некоторых маршрутках столицы также вырастет цена за проезд.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aif.ua.
Дело касается прежде всего тех маршрутов, где стоимость проезда в январе не поднялась до семи гривен. Перевозчики объясняют – все дело в цене на бензин, а также в том, что необходимо закупить и новые комфортные машины – не ниже стандарта Евро-5. Кроме того, уже имеющиеся на линии автобусы часто нуждаются в ремонте.
«Если городской транспорт будет по восемь гривен, а наш по 5 гривен – у нас будет такой наплыв, что нам за три дня все автобусы поломают. Если в коммунальном транспорте подорожания не будет, мы тоже оставим прежние тарифы. Насколько я знаю, в целом по городу в частных маршрутках проезд повысится до восьми гривен, чтобы сравнять цену с коммунальным» - сообщил представитель перевозчика «Политехавто-Б».
Читайте также: В Киеве поднимут цены на проезд в маршрутках
Перевозчики отмечают, что демпинговать – то есть, снижать цену ради количества пассажиров, никто не будет, ведь транспорт в столице – вещь необходимая, поэтому и ездить люди не перестанут. Тем более, что для повышения тарифов на проезд в маршрутках также есть все основания.
С 14 июля в Киеве повышают стоимость проезда в метро, троллейбусах и трамваях до 8 и 6 гривен. Однако, такие же меры намерены ввести и частные перевозчики – в некоторых маршрутках столицы также вырастет цена за проезд.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на aif.ua.
Дело касается прежде всего тех маршрутов, где стоимость проезда в январе не поднялась до семи гривен. Перевозчики объясняют – все дело в цене на бензин, а также в том, что необходимо закупить и новые комфортные машины – не ниже стандарта Евро-5. Кроме того, уже имеющиеся на линии автобусы часто нуждаются в ремонте.
«Если городской транспорт будет по восемь гривен, а наш по 5 гривен – у нас будет такой наплыв, что нам за три дня все автобусы поломают. Если в коммунальном транспорте подорожания не будет, мы тоже оставим прежние тарифы. Насколько я знаю, в целом по городу в частных маршрутках проезд повысится до восьми гривен, чтобы сравнять цену с коммунальным» - сообщил представитель перевозчика «Политехавто-Б».
Читайте также: В Киеве поднимут цены на проезд в маршрутках
Перевозчики отмечают, что демпинговать – то есть, снижать цену ради количества пассажиров, никто не будет, ведь транспорт в столице – вещь необходимая, поэтому и ездить люди не перестанут. Тем более, что для повышения тарифов на проезд в маршрутках также есть все основания.
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