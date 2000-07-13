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Раздел: Общество  
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Эксперт назвал стоимость обучения за границей

Эксперт назвал стоимость обучения за границейЦена зависит от города.

Стоимость обучения в иностранном вузе зависит от страны и уровня учебного заведения, однако есть варианты с идеальным соотношением цены и качества образования.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Об этом во время пресс-завтрака сообщила руководитель отдела высшего и среднего образования за рубежом международной образовательной компании DEC education Елена Сафронова.

По словам эксперта, цены на проживание и обучение за границей варьируются в зависимости от страны. При этом, есть варианты, в которых соблюдается идеальное сочетание цены и качества.

«В Нидерландах цена варьируется в районе 7 тысяч евро за год обучения, без проживания и питания. Также они дают стипендии нашим детям. У нас были ситуации, когда нашим детям давали стипендию в 1-2-2,5 тысячи евро в первый год обучения. В Нидерландах также официально можно остаться 12 месяцев после вуза, находить работу, искать работодателя. Там очень много штаб-квартир международных компаний, которые после Brexit переезжают туда», - рассказала Е. Сафронова.

Цена на проживание зависит от города. При этом, одной из самых дорогих стран, как для проживания, так и обучения, является Великобритания.

«В Великобритании цена за обучение стартует от 12 тысяч фунтов стерлингов за год, проживание и питание – 1200 фунтов в месяц за Лондон, и где-то 1000 фунтов вне Лондона», - рассказала Е. Сафронова.

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При этом, нужно не пропустить подачу документов в иностранный вуз. Эксперты советуют заняться этим вопросом за год до предполагаемого обучения. Если же родители хотят отправить ребенка получать среднее образование за рубеж, то документами нужно заниматься за 2-3 года до этого.
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 Теги: Эксперт, обучение

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Вчера, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
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