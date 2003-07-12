Раздел: Общество
Очередной «герой парковки» возмутил жителей Киева
Автохам перекрыл проход на станцию метро.
В Киеве заметили очередного "героя парковки", который припарковал свою "Газель" так, что перегородил достаточно широкий проход на станцию метро "Героев Днепра", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На снимке можно увидеть, как водитель припарковался прямо по центру прохода, судя по всему, чтобы что-то разгрузить. Пешеходы же вынуждены его обходить.
Читайте также: Киевлян возмутил очередной «герой парковки»
"Немного о "героях". Идиотский герой парковки на Героев Днепра. Зато получился красивый кадр", – пишут в подписи к фото авторы поста.
В Киеве заметили очередного "героя парковки", который припарковал свою "Газель" так, что перегородил достаточно широкий проход на станцию метро "Героев Днепра", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На снимке можно увидеть, как водитель припарковался прямо по центру прохода, судя по всему, чтобы что-то разгрузить. Пешеходы же вынуждены его обходить.
Читайте также: Киевлян возмутил очередной «герой парковки»
"Немного о "героях". Идиотский герой парковки на Героев Днепра. Зато получился красивый кадр", – пишут в подписи к фото авторы поста.
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