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Раздел: Общество  
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Стало известно, когда в Киеве появятся новые станции метро

Стало известно, когда в Киеве появятся новые станции метро Утверждены сроки строительства.

КГГА утвердила проект строительства нового участка метро, соединяющего станцию «Сырец» и жилмассив Виноградарь, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Стоимость проекта составит 6,3 миллиарда гривен. Этот проект также предполагает создание электродепо в Подольском районе Киева.

Согласно распоряжению мэрии, финансироваться строительство будет за счет городского бюджета. В частности, предусмотрено, что на проект будут направлены средства, выделенные на «Программу экономического и социального развития города Киева на 2018 год».

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Определен и срок строительства. По данному проекту, он должен составить 36 месяцев.

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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 11:28 » Автор: Анна Мартынова
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