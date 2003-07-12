Раздел: Общество
Стало известно, когда в Киеве появятся новые станции метро
Утверждены сроки строительства.
КГГА утвердила проект строительства нового участка метро, соединяющего станцию «Сырец» и жилмассив Виноградарь, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Стоимость проекта составит 6,3 миллиарда гривен. Этот проект также предполагает создание электродепо в Подольском районе Киева.
Согласно распоряжению мэрии, финансироваться строительство будет за счет городского бюджета. В частности, предусмотрено, что на проект будут направлены средства, выделенные на «Программу экономического и социального развития города Киева на 2018 год».
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Определен и срок строительства. По данному проекту, он должен составить 36 месяцев.
КГГА утвердила проект строительства нового участка метро, соединяющего станцию «Сырец» и жилмассив Виноградарь, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Стоимость проекта составит 6,3 миллиарда гривен. Этот проект также предполагает создание электродепо в Подольском районе Киева.
Согласно распоряжению мэрии, финансироваться строительство будет за счет городского бюджета. В частности, предусмотрено, что на проект будут направлены средства, выделенные на «Программу экономического и социального развития города Киева на 2018 год».
Читайте также: Киевлян предупредили о затяжных пробках
Определен и срок строительства. По данному проекту, он должен составить 36 месяцев.
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