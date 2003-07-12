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Раздел: Общество  
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Киевлянам обещают отреставрировать художественный музей

Киевлянам обещают отреставрировать художественный музейМузей вновь откроют осенью.

С 19 июля Национальный художественный музей Украины в Киеве впервые закрывается на реставрацию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Наш любимый Музей со львами ненадолго закроется на реставрацию, чтобы осенью встретить вас обновленным и более комфортным», - говорится в сообщении.

В здании планируют отреставрировать крышу, мраморные лестницы и пол. Будет переоборудована зона гостеприимства, установлена ​​новая стойка администратора, кассы и мебель для музейного кафе и магазинчиков. Также будут установлены уже отреставрированные входные двери музея.

Отмечается, что работы будут проводится на втором этаже, а первый этаж будет оставаться доступным для посещения до августа.

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Музей планируют открыть осенью. В целом реставрация продлится три года и будет проводиться в три этапа.
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 Теги: Киев, музей

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Сегодня, 16:05 » Автор: Анна Мартынова
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