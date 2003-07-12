Киевляне стоят в огромных очередях у касс в метро

Последний лень, когда пополнить карту можно по старой цене.



В киевском метрополитене 13 июля на многих станциях выстроились огромные очереди к кассам и автоматам пополнения бесконтактных карт, передает



Это связано с подорожанием проезда, которое начнется с 14 июля. Однако те поездки, которые записаны на карты еще по старой цене, все равно будут действовать, сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон в Facebook.



Читайте также: У Кличко подсчитали, сколько незаконной рекламы убрали за июнь



"Сегодня (13 июля. ― Ред.) при пополнении карты метро на 50 поездок каждая будет стоить 4,50, а уже завтра ― 6,50 гривен. Включайте калькуляторы, считайте свою экономию денег и времени", ― написала Макогон.











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В киевском метрополитене 13 июля на многих станциях выстроились огромные очереди к кассам и автоматам пополнения бесконтактных карт, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Это связано с подорожанием проезда, которое начнется с 14 июля. Однако те поездки, которые записаны на карты еще по старой цене, все равно будут действовать, сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон в Facebook."Сегодня (13 июля. ― Ред.) при пополнении карты метро на 50 поездок каждая будет стоить 4,50, а уже завтра ― 6,50 гривен. Включайте калькуляторы, считайте свою экономию денег и времени", ― написала Макогон.



