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Раздел: Общество  
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Киевляне стоят в огромных очередях у касс в метро

Киевляне стоят в огромных очередях у касс в метроПоследний лень, когда пополнить карту можно по старой цене.

В киевском метрополитене 13 июля на многих станциях выстроились огромные очереди к кассам и автоматам пополнения бесконтактных карт, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Это связано с подорожанием проезда, которое начнется с 14 июля. Однако те поездки, которые записаны на карты еще по старой цене, все равно будут действовать, сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон в Facebook.

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"Сегодня (13 июля. ― Ред.) при пополнении карты метро на 50 поездок каждая будет стоить 4,50, а уже завтра ― 6,50 гривен. Включайте калькуляторы, считайте свою экономию денег и времени", ― написала Макогон.

Киевляне стоят в огромных очередях у касс в метро
Киевляне стоят в огромных очередях у касс в метро
Киевляне стоят в огромных очередях у касс в метро
Киевляне стоят в огромных очередях у касс в метро
Киевляне стоят в огромных очередях у касс в метро
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 Теги: Киев, очередь

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Сегодня, 17:34 » Автор: Анна Мартынова
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