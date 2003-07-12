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Раздел: Общество  
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Украинские школьники заняли призовые места на престижной математической олимпиаде

Украинские школьники заняли призовые места на престижной математической олимпиадеУкраинская команда стала четвертой среди команд более ста стран, которые участвовали в международной математической олимпиаде.

Шестеро украинских школьников заняли призовые места на 59-й Международной математической олимпиаде в Румынии. Об этом сообщает Министерство образования, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.


В общем рейтинге украинская команда заняла четвертое место среди более 100 стран мира - после США, России и Китая.

Украинцы завоевали четыре золотые медали и две серебряные.

Золото завоевали харьковчане Роман Сарапин, Нго Нгок Тхай Шон, Илья Коваль и киевлянин Федор Юдин. Серебро привезли харьковчанка Алина Гарбузова и киевлянин Арсений Николаев.

Олимпиада проходит в два тура. В каждом из них участники решали по три задачи по геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике.

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За всю историю участия Украины в Олимпиаде украинцы завоевали 141 медаль, из которых 38 золотых. Никогда еще украинцы не поднимались в общем зачете выше шестого места.
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 Теги: Украина, Румыния, математика, олимпиада

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Сегодня, 19:14 » Автор: Алена Шимко
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