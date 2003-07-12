Раздел: Общество
Украинские школьники заняли призовые места на престижной математической олимпиаде
Украинская команда стала четвертой среди команд более ста стран, которые участвовали в международной математической олимпиаде.
Шестеро украинских школьников заняли призовые места на 59-й Международной математической олимпиаде в Румынии. Об этом сообщает Министерство образования, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
В общем рейтинге украинская команда заняла четвертое место среди более 100 стран мира - после США, России и Китая.
Украинцы завоевали четыре золотые медали и две серебряные.
Золото завоевали харьковчане Роман Сарапин, Нго Нгок Тхай Шон, Илья Коваль и киевлянин Федор Юдин. Серебро привезли харьковчанка Алина Гарбузова и киевлянин Арсений Николаев.
Олимпиада проходит в два тура. В каждом из них участники решали по три задачи по геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике.
Читайте также: Знай наших: украинский школьник выиграл на американской «Олимпиаде гениев»
За всю историю участия Украины в Олимпиаде украинцы завоевали 141 медаль, из которых 38 золотых. Никогда еще украинцы не поднимались в общем зачете выше шестого места.
Шестеро украинских школьников заняли призовые места на 59-й Международной математической олимпиаде в Румынии. Об этом сообщает Министерство образования, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
В общем рейтинге украинская команда заняла четвертое место среди более 100 стран мира - после США, России и Китая.
Украинцы завоевали четыре золотые медали и две серебряные.
Золото завоевали харьковчане Роман Сарапин, Нго Нгок Тхай Шон, Илья Коваль и киевлянин Федор Юдин. Серебро привезли харьковчанка Алина Гарбузова и киевлянин Арсений Николаев.
Олимпиада проходит в два тура. В каждом из них участники решали по три задачи по геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике.
Читайте также: Знай наших: украинский школьник выиграл на американской «Олимпиаде гениев»
За всю историю участия Украины в Олимпиаде украинцы завоевали 141 медаль, из которых 38 золотых. Никогда еще украинцы не поднимались в общем зачете выше шестого места.
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