Раздел: Общество
Подорожание проезда: киевляне "атаковали" кассы метрополитена
Пассажиры столичной подземки скупают поездки для бесконтактных карт по старым тарифам.
С 14 июля проезд в киевском метрополитене подорожает на 3 гривны и будет стоить 8 гривен.
Первое время старые жетоны будут действительными, то же самое касается поездок по бесконтактным карточкам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
На некоторых станциях метро стоят большие очереди - люди хотят купить жетоны и пополнить карточки по старой цене.
В частности, очереди стоят на станции "Контрактовая площадь". В соцсетях пишут, что там выключены автоматы, а жетоны продают в одной кассе.
Пользователи жалуются на ситуацию.
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"Пользование сегодня метрополитеном чревато для здоровья: метровые очереди, автоматы выключены, одно окошко выдаёт жетоны, из которого периодически издаются крики на покупателей. Welcome to USSR!"? - написала пользовательница Инна Петрух.
С 14 июля проезд в киевском метрополитене подорожает на 3 гривны и будет стоить 8 гривен.
Первое время старые жетоны будут действительными, то же самое касается поездок по бесконтактным карточкам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
На некоторых станциях метро стоят большие очереди - люди хотят купить жетоны и пополнить карточки по старой цене.
В частности, очереди стоят на станции "Контрактовая площадь". В соцсетях пишут, что там выключены автоматы, а жетоны продают в одной кассе.
Пользователи жалуются на ситуацию.
Читайте также: Киевляне бурно обсуждают подорожание проезда
"Пользование сегодня метрополитеном чревато для здоровья: метровые очереди, автоматы выключены, одно окошко выдаёт жетоны, из которого периодически издаются крики на покупателей. Welcome to USSR!"? - написала пользовательница Инна Петрух.
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