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Раздел: Общество  
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Подорожание проезда: киевляне "атаковали" кассы метрополитена

Подорожание проезда: киевляне "атаковали" кассы метрополитенаПассажиры столичной подземки скупают поездки для бесконтактных карт по старым тарифам.

С 14 июля проезд в киевском метрополитене подорожает на 3 гривны и будет стоить 8 гривен.

Первое время старые жетоны будут действительными, то же самое касается поездок по бесконтактным карточкам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

На некоторых станциях метро стоят большие очереди - люди хотят купить жетоны и пополнить карточки по старой цене.

В частности, очереди стоят на станции "Контрактовая площадь". В соцсетях пишут, что там выключены автоматы, а жетоны продают в одной кассе.

Пользователи жалуются на ситуацию.

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"Пользование сегодня метрополитеном чревато для здоровья: метровые очереди, автоматы выключены, одно окошко выдаёт жетоны, из которого периодически издаются крики на покупателей. Welcome to USSR!"? - написала пользовательница Инна Петрух.

Подорожание проезда: киевляне "атаковали" кассы метрополитена
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 Теги: Киев, метро, подорожание

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Сегодня, 20:38 » Автор: Ирина Шевченко
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