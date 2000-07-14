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Раздел: Общество  
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Секреты туризма: украинцы отдают предпочтение Европе

Секреты туризма: украинцы отдают предпочтение ЕвропеКоличество людей, пересекающих границу по биометрическим паспортам, постоянно растет. Только за июнь этого года осуществлено 220 тыс. поездок гражданами Украины по безвизу.

В прошлом году в первый месяц лета режимом без виз воспользовались 100 тыс. граждан Украины. Такие данные обнародовала Государственная пограничная служба Украины, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Как пишет «nv.ua», по количеству пересечений на автомобиле — чаще всего украинцы въезжают в Европу по биометрическим паспортам через Польшу. На втором месте — Венгрия, на третьем — Румыния, рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Сейчас объемы выездного туризма выросли на 20-25%. Такая тенденция будет зависеть только от финансового состояния украинцев и стабильности национальной валюты, заявил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

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С начала действия безвиза с 11 июня 2017 года по конец июня этого года зафиксировано 21 млн пересечений границы ЕС украинцами. Это на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.
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 Теги: туризм, Европа, украинцы

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Сегодня, 11:18 » Автор: Ульяна Воликовская
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