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Раздел: Общество  
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В Москве ярко отметили день рождения Сенцова

В Москве ярко отметили день рождения СенцоваНа акцию собрались несколько десятков человек.

В Российской Федерации активисты отпраздновали день рождения украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в тюрьме Лабытанги, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Styler.

"Около 40 человек собрались возле памятника Владимиру Высоцкому. Они принесли с собой черные воздушные шарики в виде цифр 42 – возраст Сенцова и 62 – 62-й день его голодовки. Акция не была санкционирована властями, организаторы даже не подавали уведомления. Вскоре к собравшимся подошли полицейские: они интересовались причиной собрания и предупреждали, что она может быть расценена как противоправная", - говорится в сообщении.

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Во время проведения акции, одна из активисток играла на скрипке. В этот момент другие активисты пели различные песни и поздравляли украинца с днем рождения.
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 Теги: Сенцов, политзаключенные, Россия

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Сегодня, 12:46 » Автор: Ульяна Воликовская
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