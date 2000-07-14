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Раздел: Общество  
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В Киеве подорожал проезд в общественном транспорте

В Киеве подорожал проезд в общественном транспортеС 14 июля, несмотря на попытки киевлян возмущаться и протестовать, стоимость проезда в киевском метрополитене существенно возросла: до 6 грн 50 коп по проездному и до 8 грн за жетон.

Местная власть поясняет: предприятие работает в убыток и избежать подорожание не удастся, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Facenews.

Последний раз тарифы пересматривали еще в 2015-м – тогда их подняли всего на 1 грн. На этот раз "малой кровью" обойтись не удалось. Чиновники приняли решение в один день поднять цены практически до уровня экономически обоснованных.

Экономически обоснованная стоимость проезда, подсчитали в КГГА, в трамваях и троллейбусах -8,6 грн, в метро – 8,27 грн. С 14 июля весь городской транспорт будет стоить 8 грн. Даже после такого подорожания цены все еще не будут соответствовать реальному уровню. Причин для роста цен несколько. С момента последнего пересмотра тарифа значительно выросли зарплаты сотрудников, в 1,5 раза подорожало топливо, в 5,4 раза – электроэнергия.

В результате столичная подземка влезла в долги, не смогла расплачиваться за поставки оборудования и буквально оказалась на грани разорения. Грядущее повышение тарифов, уверены власти, позволит исправить ситуацию. И метро, и другой коммунальный транспорт подорожает сразу до 8 грн. Следом свои цены "подтянут" и маршрутчики.

Как заявил на заседании Киевсовета мэр Виталий Кличко, собранные деньги пойдут на: развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат.

Стоит отметить, что несмотря на сложное экономическое положение, список киевлян, которые имеют право на бесплатный проезд, не меняют. И помимо ветеранов, пенсионеров и инвалидов, право бесплатно пользоваться метрополитеном имеют все столичные школьники. Даже если родители ученика могут позволить себе оплачивать проезд в транспорте, Киевсовет освободил их от такой обязанности. К слову, в Украине уже в следующем году могут запустить монетизацию льгот на проезд. В таком случае украинцам будут выдавать деньги на руки из расчета 30 поездов месяц, а они смогут тратить их на свое усмотрение. В таком случае перевозчик получит реальные деньги.

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К слову, всего в Киеве бесплатно пользоваться метро имеют право 24 льготных категории, в том числе безработные киевляне, которые присматривают за 80-летним родственником и те, кто не заработал на пенсию.
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 Теги: проезд, метро, транспорт

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Сегодня, 13:50 » Автор: Ульяна Воликовская
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