Раздел: Общество
На Николаевщине тысяча влюбленных за сутки оформила брак
B Николаевском областном краеведческом музея в рамках «Брак за сутки» в торжественной обстановке стали рушничок счастья 1000-я 1001-й пары.
Молодоженов поздравили начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк и начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко, которые вручили им свидетельства и памятные подарки, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Николаевские новости.
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Роман Возняк напомнил, что такие документы, как свидетельство о рождении ребенка, пособие по рождению ребенка можно будет оформить сразу в николаевских родильных домах.
Молодоженов поздравили начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк и начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко, которые вручили им свидетельства и памятные подарки, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Николаевские новости.
Читайте также: Психологи поделились секретом крепкого брака
Роман Возняк напомнил, что такие документы, как свидетельство о рождении ребенка, пособие по рождению ребенка можно будет оформить сразу в николаевских родильных домах.
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