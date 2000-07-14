» » На Николаевщине тысяча влюбленных за сутки оформила брак
Раздел: Общество  
0

На Николаевщине тысяча влюбленных за сутки оформила брак

На Николаевщине тысяча влюбленных за сутки оформила бракB Николаевском областном краеведческом музея в рамках «Брак за сутки» в торжественной обстановке стали рушничок счастья 1000-я 1001-й пары.

Молодоженов поздравили начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк и начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко, которые вручили им свидетельства и памятные подарки, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Николаевские новости.

Читайте также: Психологи поделились секретом крепкого брака

Роман Возняк напомнил, что такие документы, как свидетельство о рождении ребенка, пособие по рождению ребенка можно будет оформить сразу в николаевских родильных домах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: брак, влюбленные, свадьба

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:00 » Автор: Ульяна Воликовская
     146
     0

Похожие новости по теме

Заявление на регистрацию брака теперь можно оформить онлайн Заявление на регистрацию брака теперь можно оформить онлайн

Заявление на регистрацию брака можно подать "в три клика мышкой".

Украинцы получили возможность по-новому оформлять прописку Украинцы получили возможность по-новому оформлять прописку

Свидетельство о рождении можно будет получить непосредственно в роддоме.

«Брак за сутки»: первые молодожены появились в Северодонецке «Брак за сутки»: первые молодожены появились в Северодонецке

Первыми стали под венец двое военнослужащих и пара из оккупированного Свердловска.

Начальник Главного управления ГФС в Киеве уволен Начальник Главного управления ГФС в Киеве уволен

Насиров отчитался об увольнении 42% руководящего состава ГФС.

Во Львове получить свидетельство о рождении теперь можно в роддоме Во Львове получить свидетельство о рождении теперь можно в роддоме

Во Львове максимально упростили процедуру получения свидетельства о рождении ребенка.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх