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Раздел: Общество  
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Украинцев предупредили о возбудителях холеры на пляжах

Украинцев предупредили о возбудителях холеры на пляжахНа двух пляжах города Днипро обнаружены возбудители холеры.

Об этом свидетельствуют результаты исследований воды центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новости Украины.

Они указаны на онлайн-карте пляжей Украины, там отмечено два места на территории Днипра, где вода не отвечает нормам качества. В частности, это пляж в зоне отдыха на жилом массиве "Победа" на Мандрыковской косе, а также пляж в Парке культуры и отдыха "Приднепровский".

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Так, на этих пляжах выявили V.cholerae Non O1/O139 – не агглютинирующий холерный вибрион. Он считается условно патогенной флорой и в некоторых случаях может вызвать холерную дизентерию.
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 Теги: пляжи, холера, болезни

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Сегодня, 17:25 » Автор: Ульяна Воликовская
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