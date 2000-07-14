Раздел: Общество
В Киеве издадут гигантский фотоальбом про Киево-Печерскую лавру
В альбоме будут интересные факты о святыне.
Красоту Киево-Печерской Лавры скоро можно будет увидеть в уникальном альбоме весом в семь килограмм. Работа над книгой "Лавра 4 сезона" в самом разгаре.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Выходило буквально 3-4. Это одно из таких красивых, красочных альбомных изданий. Уникальное оно и тем, что это фактически фотоотчет о том, как происходила реконструкция Лавры в современном периоде. Чтобы гигантская книга вышла из печатного цеха "во всей красе", нужно минимум полтора месяца. Слишком много трудоемких процессов. Но времени – всего две недели! Поэтому около сотни сотрудников типографии будут работать в две смены. И печатать даже ночью",- говорит директор типографии Анатолий Храмов.
Печать книги очень сложная. В частности, чтобы изображение не смазалось, краску на каждой странице сушат три дня. А во избежание брака качество печати постоянно проверяют. Как отмечает директор по производству Инна Марчук, несмотря на автоматизацию процесса, многое нужно сделать вручную.
Материал для книги собирали два года. В альбоме будут интересные факты о святыне и цитаты монахов на трех языках. В самой Лавре уверены: благодаря этой книге украинцы смогут увидеть святую обитель глазами монахов.
Читайте также: В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
Первыми книгу на полтысячи страниц смогут полистать уже этой осенью участники форума издателей во Львове. А позже ее можно будет купить в книжных лавках Лавры, но ценника у гигантского фотоальбома пока нет.
Красоту Киево-Печерской Лавры скоро можно будет увидеть в уникальном альбоме весом в семь килограмм. Работа над книгой "Лавра 4 сезона" в самом разгаре.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Выходило буквально 3-4. Это одно из таких красивых, красочных альбомных изданий. Уникальное оно и тем, что это фактически фотоотчет о том, как происходила реконструкция Лавры в современном периоде. Чтобы гигантская книга вышла из печатного цеха "во всей красе", нужно минимум полтора месяца. Слишком много трудоемких процессов. Но времени – всего две недели! Поэтому около сотни сотрудников типографии будут работать в две смены. И печатать даже ночью",- говорит директор типографии Анатолий Храмов.
Печать книги очень сложная. В частности, чтобы изображение не смазалось, краску на каждой странице сушат три дня. А во избежание брака качество печати постоянно проверяют. Как отмечает директор по производству Инна Марчук, несмотря на автоматизацию процесса, многое нужно сделать вручную.
Материал для книги собирали два года. В альбоме будут интересные факты о святыне и цитаты монахов на трех языках. В самой Лавре уверены: благодаря этой книге украинцы смогут увидеть святую обитель глазами монахов.
Читайте также: В столице заблокировали Киево-Печерскую лавру
Первыми книгу на полтысячи страниц смогут полистать уже этой осенью участники форума издателей во Львове. А позже ее можно будет купить в книжных лавках Лавры, но ценника у гигантского фотоальбома пока нет.
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