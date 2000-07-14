Молодые дизайнеры со всей Европы соберутся на конкурсе в Киеве

Конкурс пройдет на Крещатике.



В центре Киева сегодня, 15 июля, состоится международный конкурс молодых дизайнеров, передает



По словам организаторов, мероприятие призвано привлечь внимание к Украине и Киеву как к влиятельному центру креатива, инноваций и развития молодых талантливых дизайнеров из разных европейских стран.



В конккурсе примут участие дизайнеры Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они - победители и призеры национальных конкурсов в своих странах.



Оценивать работы конкурсантов будут международные эксперты.



Призовой фонд для победителя - 10 000 долларов: это будет грант на развитие собственного бренда и обучение на одном из курсов программы Istituto Europeo di Design.



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Конкурс пройдет на площадке у здания КГГА на Крещатике, 36.



Начало мероприятия – в 18.00. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В центре Киева сегодня, 15 июля, состоится международный конкурс молодых дизайнеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua По словам организаторов, мероприятие призвано привлечь внимание к Украине и Киеву как к влиятельному центру креатива, инноваций и развития молодых талантливых дизайнеров из разных европейских стран.В конккурсе примут участие дизайнеры Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они - победители и призеры национальных конкурсов в своих странах.Оценивать работы конкурсантов будут международные эксперты.Призовой фонд для победителя - 10 000 долларов: это будет грант на развитие собственного бренда и обучение на одном из курсов программы Istituto Europeo di Design.Конкурс пройдет на площадке у здания КГГА на Крещатике, 36.Начало мероприятия – в 18.00.



