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Раздел: Общество  
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Молодые дизайнеры со всей Европы соберутся на конкурсе в Киеве

Молодые дизайнеры со всей Европы соберутся на конкурсе в КиевеКонкурс пройдет на Крещатике.

В центре Киева сегодня, 15 июля, состоится международный конкурс молодых дизайнеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам организаторов, мероприятие призвано привлечь внимание к Украине и Киеву как к влиятельному центру креатива, инноваций и развития молодых талантливых дизайнеров из разных европейских стран.

В конккурсе примут участие дизайнеры Грузии, Эстонии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии, Украины и Чехии. Все они - победители и призеры национальных конкурсов в своих странах.

Оценивать работы конкурсантов будут международные эксперты.

Призовой фонд для победителя - 10 000 долларов: это будет грант на развитие собственного бренда и обучение на одном из курсов программы Istituto Europeo di Design.

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Конкурс пройдет на площадке у здания КГГА на Крещатике, 36.

Начало мероприятия – в 18.00.
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 Теги: Киев, дизайнеры

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Сегодня, 11:21 » Автор: Анна Мартынова
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