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Раздел: Общество  
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В Сети показали последствия потопа в Симферополе

В Сети показали последствия потопа в СимферополеВ Крыму разгулялась непогода.

В Симферополе (оккупированный Российской Федерацией Крым) прошел сильный дождь, который буквально затопил улицы города, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом говорится на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

‏"Симферополь - город-утопленник. Дождь омывает его улицы и проспекты, заполняет каждый свободный уголок, холодеет под сердцем у жителей, и топит нас по очереди", - говорится в подписи к фото.

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Отмечается, что гроза и ливень повалили деревья в Симферополе и затопили дороги, парализовав движение транспорта.

В Сети показали последствия потопа в Симферополе
В Сети показали последствия потопа в Симферополе
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 Теги: Симферополь, потоп

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Сегодня, 12:56 » Автор: Анна Мартынова
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