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Раздел: Общество  
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В Киеве девушки устроили велопробег

В Киеве девушки устроили велопробегФоторепортаж с места событий.

В субботу, 14 июля, в центре Киева прошел велопарад девушек KyivCycleChic. Стильные красотки проехались на двухколесном транспорте с мейком, в платьях и на каблуках, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Девушки нарядились, чтобы показать, как удобно ездить на велосипеде в любой одежде.

В целом, возле Национальной оперы Украины собралось около сотни участников велопарада. Веселые и полные энергии, они ждали старта мероприятия. Девушки и женщины разных возрастов нарядились, сделали красивый макияж, надели платья или юбки и каблуки. Многие даже украсили цветами свои велосипеды.

Опытные велолюбители отправились к Пейзажной аллее по длинному маршруту, а новички сократили дистанцию. На финишной точке парада участники устроили пикник. Как красивые девушки на «двухколесных конях» покоряли сердца прохожих, смотрите в нашем фоторепортаже.

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В Киеве девушки устроили велопробег
В Киеве девушки устроили велопробег
В Киеве девушки устроили велопробег
В Киеве девушки устроили велопробег
В Киеве девушки устроили велопробег
В Киеве девушки устроили велопробег
В Киеве девушки устроили велопробег
В Киеве девушки устроили велопробег
В Киеве девушки устроили велопробег
В Киеве девушки устроили велопробег
В Киеве девушки устроили велопробег
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 Теги: Киев, велопробег

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Сегодня, 14:32 » Автор: Анна Мартынова
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