Раздел: Общество
В Киеве мужчина устал ждать и решил сам отремонтировать дорогу
Мужчина решил использовать подручные средства.
В Киеве произошел очередной случай самовольного ремонта дорог, вызванный апатией "Киевавтодора", передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
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Ремонт прошел на одном участке улицы Вацлава Гавела. Местный житель вышел на улицу и поработал над огромной уличной ямой. Судя по фото, для этого он использовал кирпич и подручные средства.
В Киеве произошел очередной случай самовольного ремонта дорог, вызванный апатией "Киевавтодора", передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Читайте также: В Киеве автохам помешал коммунальщикам отремонтировать дорогу
Ремонт прошел на одном участке улицы Вацлава Гавела. Местный житель вышел на улицу и поработал над огромной уличной ямой. Судя по фото, для этого он использовал кирпич и подручные средства.
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