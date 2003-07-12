В Киеве мужчина устал ждать и решил сам отремонтировать дорогу

Мужчина решил использовать подручные средства.



В Киеве произошел очередной случай самовольного ремонта дорог, вызванный апатией "Киевавтодора", передает



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Ремонт прошел на одном участке улицы Вацлава Гавела. Местный житель вышел на улицу и поработал над огромной уличной ямой. Судя по фото, для этого он использовал кирпич и подручные средства. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве произошел очередной случай самовольного ремонта дорог, вызванный апатией "Киевавтодора", передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua Ремонт прошел на одном участке улицы Вацлава Гавела. Местный житель вышел на улицу и поработал над огромной уличной ямой. Судя по фото, для этого он использовал кирпич и подручные средства.



