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Раздел: Общество  
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В Киеве мужчина устал ждать и решил сам отремонтировать дорогу

В Киеве мужчина устал ждать и решил сам отремонтировать дорогуМужчина решил использовать подручные средства.

В Киеве произошел очередной случай самовольного ремонта дорог, вызванный апатией "Киевавтодора", передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

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Ремонт прошел на одном участке улицы Вацлава Гавела. Местный житель вышел на улицу и поработал над огромной уличной ямой. Судя по фото, для этого он использовал кирпич и подручные средства.
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 Теги: Киев, дороги

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Сегодня, 16:13 » Автор: Анна Мартынова
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