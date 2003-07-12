Вятрович назвал объекты, которые до сих пор не декоммунизированы

Декоммунизация близится к концу.



Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил, сколько областей Украины осталось декоммунизировать, передает



Так, по его словам, для завершения топонимической декоммунизации осталось переименовать две области, один район и 9 населенных пунктов.



«Сейчас осталось переименовать две области, один Кировоградский район и 9 населенных пунктов. Тогда на все 100% можно сказать, что топонимическая декоммунизация завершена», — заявил Вятрович.



Напомним, 22 июня комиссия Киеврады рассмотрела предложение о переименовании площади Льва Толстого в площадь имени Евгения Чикаленко. После проверки результатов голосования, получилось, что 60 процентов высказались — «против», а 40, соответственно, «за». Вместе с тем, ранее в январе киевляне просили запретить переименовывать городские улицы и вернуть объектам старые названия.



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Отметим, Евгений Чикаленко (1861-1929) — украинский меценат, публицист, агроном, землевладелец. С 1920 года жил в эмиграции.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил, сколько областей Украины осталось декоммунизировать, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua Так, по его словам, для завершения топонимической декоммунизации осталось переименовать две области, один район и 9 населенных пунктов.«Сейчас осталось переименовать две области, один Кировоградский район и 9 населенных пунктов. Тогда на все 100% можно сказать, что топонимическая декоммунизация завершена», — заявил Вятрович.Напомним, 22 июня комиссия Киеврады рассмотрела предложение о переименовании площади Льва Толстого в площадь имени Евгения Чикаленко. После проверки результатов голосования, получилось, что 60 процентов высказались — «против», а 40, соответственно, «за». Вместе с тем, ранее в январе киевляне просили запретить переименовывать городские улицы и вернуть объектам старые названия.Отметим, Евгений Чикаленко (1861-1929) — украинский меценат, публицист, агроном, землевладелец. С 1920 года жил в эмиграции.



