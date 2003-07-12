Раздел: Общество
Вятрович назвал объекты, которые до сих пор не декоммунизированы
Декоммунизация близится к концу.
Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил, сколько областей Украины осталось декоммунизировать, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua
Так, по его словам, для завершения топонимической декоммунизации осталось переименовать две области, один район и 9 населенных пунктов.
«Сейчас осталось переименовать две области, один Кировоградский район и 9 населенных пунктов. Тогда на все 100% можно сказать, что топонимическая декоммунизация завершена», — заявил Вятрович.
Напомним, 22 июня комиссия Киеврады рассмотрела предложение о переименовании площади Льва Толстого в площадь имени Евгения Чикаленко. После проверки результатов голосования, получилось, что 60 процентов высказались — «против», а 40, соответственно, «за». Вместе с тем, ранее в январе киевляне просили запретить переименовывать городские улицы и вернуть объектам старые названия.
Читайте также: В Киеве мужчина устал ждать и решил сам отремонтировать дорогу
Отметим, Евгений Чикаленко (1861-1929) — украинский меценат, публицист, агроном, землевладелец. С 1920 года жил в эмиграции.
Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил, сколько областей Украины осталось декоммунизировать, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua
Так, по его словам, для завершения топонимической декоммунизации осталось переименовать две области, один район и 9 населенных пунктов.
«Сейчас осталось переименовать две области, один Кировоградский район и 9 населенных пунктов. Тогда на все 100% можно сказать, что топонимическая декоммунизация завершена», — заявил Вятрович.
Напомним, 22 июня комиссия Киеврады рассмотрела предложение о переименовании площади Льва Толстого в площадь имени Евгения Чикаленко. После проверки результатов голосования, получилось, что 60 процентов высказались — «против», а 40, соответственно, «за». Вместе с тем, ранее в январе киевляне просили запретить переименовывать городские улицы и вернуть объектам старые названия.
Читайте также: В Киеве мужчина устал ждать и решил сам отремонтировать дорогу
Отметим, Евгений Чикаленко (1861-1929) — украинский меценат, публицист, агроном, землевладелец. С 1920 года жил в эмиграции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
75
0
Также советуем посмотреть
- В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
- Улыбка до ушей: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Пафосные гости Одесского кинофестиваля повеселили соцсети
- Виноваты англичане: Сеть насмешила очередная попытка россиян переписать историю
- Кому повезет: в Германии места на кладбище разыграют в лотерею
- Сеть повеселила реакция старушки на гифку
- В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая
- «Два одиночества»: встреча Трампа и Путина в новой карикатуре
- Известный теннисист оригинально спародировал симулянта-Неймара
- Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»
- Трамп знатно оконфузился перед королевой Великобритании
- ООС: ранения получили двое бойцов ВСУ
- Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
- Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
- Украина получит от Airbus 55 вертолетов
- Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
- На дне Балтийского моря обнаружили "корабль инопланетян"
- "Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
- "Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- Улыбка до ушей: смешные анекдоты для любителей тонкого юмора
- Жук, "умеющий" рисовать, покорил пользователей Сети
- «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
- Когда что-то пошло не так: забавные приколы для настоящих оптимистов
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Приобретение Airbus Helicopters для МВД: контракт подписан
- Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
- Смешные фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Я у мамы мастер на все руки": свежая порция забавных фото
- "Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в Крыму
- Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены двое бойцов ВСУ
Оставьте свой комментарий