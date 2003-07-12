Раздел: Общество
В Киеве «герою парковки» оставили оригинальное предупреждение
Вскоре водителей будут останавливать штрафы.
В Киеве наглому "герою парковки", который оставил свое авто на газоне, сделали предупреждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Стас Матвиенко.
"Жлоб на колесах, началось, мало ему пустой дороги… Вот что с ними делать? Тычины, 3", - написал он в подписи к фото.
Так, судя по снимку, на авто оставили предупреждение: "В следующий раз парковка обойдется дорого".
Читайте также: В Киеве герою парковки оставили неприятный «подарок»
Стоит отметить, что пост активно комментируют в сети.
"Полицию вызвать", "Какая полиция? О чем ты? У нас в музыкальную школу весной наркоман забежал, заблокировал детям выход, концерт там устроил. Дежурная 4 раза полицию вызывала - говорит, это же детское учреждение - обязаны быстро приехать. Так они приехали через 4 часа, когда уже стемнело и его уже и след простыл. Приехали и говорят: "А что мы можем сделать?" – пишут в интернете
В Киеве наглому "герою парковки", который оставил свое авто на газоне, сделали предупреждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Стас Матвиенко.
"Жлоб на колесах, началось, мало ему пустой дороги… Вот что с ними делать? Тычины, 3", - написал он в подписи к фото.
Так, судя по снимку, на авто оставили предупреждение: "В следующий раз парковка обойдется дорого".
Читайте также: В Киеве герою парковки оставили неприятный «подарок»
Стоит отметить, что пост активно комментируют в сети.
"Полицию вызвать", "Какая полиция? О чем ты? У нас в музыкальную школу весной наркоман забежал, заблокировал детям выход, концерт там устроил. Дежурная 4 раза полицию вызывала - говорит, это же детское учреждение - обязаны быстро приехать. Так они приехали через 4 часа, когда уже стемнело и его уже и след простыл. Приехали и говорят: "А что мы можем сделать?" – пишут в интернете
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