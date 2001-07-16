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Раздел: Общество  
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В Украине сильно испортится погода

В Украине сильно испортится погодаБез дождей - только на юге страны.

В понедельник, 16 июля, в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Осадки не прогнозируют только в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

"Кратковременный дождь, местами гроза, только в большинстве южных областей без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°; в южных областях ночью 16-21°, днем 25-30°", - говорится в сообщении.

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Дожди, местами сильные, и облачность ожидаются в Украине всю следующую неделю.

В Украине сильно испортится погода

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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 10:06 » Автор: Анна Мартынова
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