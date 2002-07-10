Раздел: Общество
Киевлян просят воздержаться от купания на пляжах
Из-за дождя качество воды в реках падает.
Киевлянам не рекомендуют купаться на столичных пляжах в течение трех дней, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"Вчера в Киеве прошел дождь, поэтому мы не рекомендуем купаться на пляжах. Согласно международному стандарту, купаться не рекомендовано в течение 48-72 часов после дождя, поскольку в эти дни качество воды ухудшается", - сообщил начальник пресс-службы коммунального предприятия "Плесо" Евгений Кобан.
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Он добавил, что со второй половины лета из-за жары в закрытых водоемах может наблюдаться цветение водорослей в воде. А водоросли, в свою очередь, влияют на водообмен и рост бактерий.
Киевлянам не рекомендуют купаться на столичных пляжах в течение трех дней, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
"Вчера в Киеве прошел дождь, поэтому мы не рекомендуем купаться на пляжах. Согласно международному стандарту, купаться не рекомендовано в течение 48-72 часов после дождя, поскольку в эти дни качество воды ухудшается", - сообщил начальник пресс-службы коммунального предприятия "Плесо" Евгений Кобан.
Читайте также: В Киеве пьяная компания устроила драку с полицейскими
Он добавил, что со второй половины лета из-за жары в закрытых водоемах может наблюдаться цветение водорослей в воде. А водоросли, в свою очередь, влияют на водообмен и рост бактерий.
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