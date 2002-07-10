В Киеве увеличили штрафы за безбилетный проезд

Похожие новости по теме

В Киеве повышаются цены на проезд в метро и общественном транспорте.

В маршрутках начали проверять наличие билетов, однако пока не штрафуют.

В планах Госадминистрации Киева осуществить проект "электронный билет в общественном транспорте" к концу текущего года. Победителем конкурса "Электронный билет" стал ООО "Альфа-пей терминал", именно ему предстоит быть инвестором проекта. По словам Крамаренко, теперь инвестор обязуется создать общегородскую