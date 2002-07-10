Раздел: Общество
В Киеве увеличили штрафы за безбилетный проезд
"Зайцев" будут штрафовать на 160 грн.
С 14 июля в Киеве стоимость проезда в городском общественном транспорте выросла до 8 грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Также в два раза увеличен размер штрафа за безбилетный проезд. Теперь "зайцев" будут штрафовать на 160 грн.
Кроме того, пассажирам общественного транспорта напоминают, что:
Одноразовый проездной билет старого образца (4 гривны) будет действовать еще до конца июля;
Билет старого образца возможно обменять с 1 августа, сделав соответствующую доплату. Для этого нужно обратиться в Службу организации сбора и учета выручки КП "Киевпастранс" (ул. Каземира Малевича, 127);
Месячный проездной на июль еще можно купить по старой цене;
Сохраняется бесплатный проезд льготных категорий пассажиров.
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В “Киевпастрансе” отметили, что для пассажиров, которые часто пользуются общественным транспортом существуют лояльные системы скидок, которые позволят сэкономить на проезде. Например, при покупке месячного проездного билета на 4 вида транспорта стоимость одной поездки составит примерно 6,17 гривен.
С 14 июля в Киеве стоимость проезда в городском общественном транспорте выросла до 8 грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Также в два раза увеличен размер штрафа за безбилетный проезд. Теперь "зайцев" будут штрафовать на 160 грн.
Кроме того, пассажирам общественного транспорта напоминают, что:
Одноразовый проездной билет старого образца (4 гривны) будет действовать еще до конца июля;
Билет старого образца возможно обменять с 1 августа, сделав соответствующую доплату. Для этого нужно обратиться в Службу организации сбора и учета выручки КП "Киевпастранс" (ул. Каземира Малевича, 127);
Месячный проездной на июль еще можно купить по старой цене;
Сохраняется бесплатный проезд льготных категорий пассажиров.
Читайте также: Животные в объективе корреспондента National Geographic. Фото
В “Киевпастрансе” отметили, что для пассажиров, которые часто пользуются общественным транспортом существуют лояльные системы скидок, которые позволят сэкономить на проезде. Например, при покупке месячного проездного билета на 4 вида транспорта стоимость одной поездки составит примерно 6,17 гривен.
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