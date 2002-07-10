В Киеве Кураж Базар посветят сериалу «Друзья»

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А кроме зверей дети увидят и смогут принять участие в разных развлекательных программах. В Международный день защиты детей Киевский зоопарк – пускать детей будет бесплатно (до 16 лет). Об этом сообщила пресс-служба Киевской ГГА. Дети, кроме зверей, смогут принять участие и увидеть различные развлекательные программы: призы,