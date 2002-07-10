» » В Киеве Кураж Базар посветят сериалу «Друзья»
Раздел: Общество  
0

В Киеве Кураж Базар посветят сериалу «Друзья»

В Киеве Кураж Базар посветят сериалу «Друзья»Чего ждать от фестиваля.

В выходные, 21-22 июля, на арт-заводе "Платформа" пройдет самый дружественный и добрый Кураж Базар Friends Edition, посвященный легендарному сериалу "Друзья", передает Хроника.инфо со ссылкой наobozrevatel.com.

Развлечения
В центре события, как обычно, - благотворительная барахолка и сцена с популярными артистами. Также для гостей устроят фотозоны, игры, мастер-классы для детей и взрослых, большую инклюзивную детскую зону и ресторанный фуд-корт.

А еще здесь можно будет смотреть сериал "Друзья" с утра до ночи - все серии.

Благотворительность

Основная цель Кураж Базар Friends Edition – благотворительность. С каждого входного билета организаторы перечислят 30 грн на ремонт в палатах и замену дверей в детском отделении Национального института нейрохирургии им. Ромоданова. Это главный хирургический центр Украины для детей с опухолями центральной нервной системы. Всего планируется собрать 250 тыс. грн.

В Киеве Кураж Базар посветят сериалу «Друзья»


Если вы захотите вложить в благородную цель еще больше, на Кураже также можно:

- принять участие в благотворительной лотерее — билеты продаются на инфо-стойке;

- найти себе "друга на 30 минут" и пополнить бокс во френд-зоне Havas Kyiv при входе в барахолку;

- купить фирменные наклейки Кураж Базара на инфостойке;

- перевести сумму онлайн на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

Детские радости

На Кураж Базаре всегда рады видеть друзей с детьми. Для самых маленьких будут оборудованы две пеленальных, предусмотрены бэбиситтеры и аренда колясок.

- Малыши смогут развлечься на батутах и качелях, в лабиринте или песочнице.

- В инклюзивной детской зоне юных гостей с любыми диагнозами ждут аквагримеры и аниматоры.

В Киеве Кураж Базар посветят сериалу «Друзья»


- С ребятами проведут мастер-классы по приготовлению пиццы, мыловарению, росписи витражей и керамики, рисованию цветным песком.

- Национальная полиция Украины подготовит специальные уроки для малышей по правилам дорожного движения.

- Подростки смогут взять уроки актерского мастерства, попробовать себя в съемке репортажей.

- Также детей ждут занятия по футболу, танцевальные мастер-классы, запуск самолетиков, детский флешмоб и занятия по робототехнике.

Что купить

На барахолке покажут себя во всей красе 360 продавцов новья и старья — присмотритесь к ним повнимательнее.

Возможно, наконец-то решитесь приобрести себе такой модный в этом сезоне аксессуар, как авоська. Во-первых, это экологично. А во-вторых, сочные фото с овощами, фруктами и цветами в авоське набирают больше лайков, чем их шуршащие "сородичи".

Останется только выбрать цвет из палитры, от мятного до графитового.

Тут же ищите модные наряды молодых брендов, книги, товары для детей и многое другое.

В Киеве Кураж Базар посветят сериалу «Друзья»


Что поесть

Более 40 популярных заведений столицы постараются удивить вас на фуд-корте своими рецептами в стиле "Друзей": пиццей и лазаньей, чизкейком и трайфлом, сендвичами и даже унаги-баром.

В Киеве Кураж Базар посветят сериалу «Друзья»


Вечером проведут званый ужин с индейкой и вином, как на День Благодарения. Бармены уже колдуют над рецептами новых коктейлей с сериальной тематикой. Кроме прохлады и непревзойденного вкуса в бокалах на барной зоне вас ждут барбер-шоп и масса развлечений: настольные игры, интерактивный Just Dance и конкурсы.

Кого послушать

Мероприятие по традиции не обойдется без популярных артистов.

Хедлайнером станет зажигательная группа "Агонь". Утонченная The Jerry Heil будет волновать авторскими композициями и каверами на песни из сериала Friends.

Также на главной сцене выступит кавер-бэнд Fontaliza, короли вечеринок и "Голосу країни" Nude Voices, украинская группа, чьи песни попадают в рекомендации Apple Music – Disappeared Completely, романтичный трубач из Колорадо Noah Fulton Beale и полюбившиеся публике Кураж Базара Анита Авакян и Natasha Yoshimoto.

Диджеи-резиденты Кураж Базара создадут настроение: Vinegreta, Zhenya Sugak, Slava Bondar, Anta, Pantileev, друзья Гудковой, Саша Тумко, Dmitry Dir. Закат встретим под Sunset deep house party от Timo.

Пикник и кое-что еще

Вы сможете устроить пикник в местной версии Центрального парка. А когда надоест валяться на траве, выбирайте: огромный "Твистер", кикер, игральные автоматы, уроки покера, самообороны или французского языка.

Если уверены в своих силах, поучаствуйте в квизах с самыми каверзными вопросами о сюжете и героях сериала. А если вдруг что-то забудете – целый день на Кураже будут показывать все серии "Друзей".

Фотозоны погрузят вас в атмосферу сериала и не дадут уйти без десятка сногсшибательных и сумасшедших фотографий.

В Киеве Кураж Базар посветят сериалу «Друзья»


Когда: 21 июля, 11:00 – 01:00, 22 июля, 11:00 – 23:00

Цена: 100 грн (30 грн из них идут на благотворительность).

Читайте также: Центр Киева перекроют на три дня

Для детей до 12 лет, людей с инвалидностью, беременных, пенсионеров, ветеранов АТО, именинников, людей в свадебных платьях и с индейкой на голове вход бесплатный.

Где: Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, Кураж Базар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:01 » Автор: Анна Мартынова
     212
     0

Похожие новости по теме

Киевлянам подсказали, где провести Ивана Купала Киевлянам подсказали, где провести Ивана Купала

День Ивана Купала отмечается 7 июля.

Летние фестивали в Киеве, на которых стоит побывать Летние фестивали в Киеве, на которых стоит побывать

Лучшее время для фестивалей.

Киевлянам подсказали, где провести День защиты детей Киевлянам подсказали, где провести День защиты детей

В Киеве с размахом отметят праздник.

Где в Киеве провести выходные: лучшие мероприятия Где в Киеве провести выходные: лучшие мероприятия

Проведите отдых ярко.

Сегодня защищённых киевлян будут пускать в столичный зоопарк – бесплатно Сегодня защищённых киевлян будут пускать в столичный зоопарк – бесплатно

А кроме зверей дети увидят и смогут принять участие в разных развлекательных программах. В Международный день защиты детей Киевский зоопарк – пускать детей будет бесплатно (до 16 лет). Об этом сообщила пресс-служба Киевской ГГА. Дети, кроме зверей, смогут принять участие и увидеть различные развлекательные программы: призы,

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх