Раздел: Общество
В Киеве Кураж Базар посветят сериалу «Друзья»
Чего ждать от фестиваля.
В выходные, 21-22 июля, на арт-заводе "Платформа" пройдет самый дружественный и добрый Кураж Базар Friends Edition, посвященный легендарному сериалу "Друзья", передает Хроника.инфо со ссылкой наobozrevatel.com.
Развлечения
В центре события, как обычно, - благотворительная барахолка и сцена с популярными артистами. Также для гостей устроят фотозоны, игры, мастер-классы для детей и взрослых, большую инклюзивную детскую зону и ресторанный фуд-корт.
А еще здесь можно будет смотреть сериал "Друзья" с утра до ночи - все серии.
Благотворительность
Основная цель Кураж Базар Friends Edition – благотворительность. С каждого входного билета организаторы перечислят 30 грн на ремонт в палатах и замену дверей в детском отделении Национального института нейрохирургии им. Ромоданова. Это главный хирургический центр Украины для детей с опухолями центральной нервной системы. Всего планируется собрать 250 тыс. грн.
Если вы захотите вложить в благородную цель еще больше, на Кураже также можно:
- принять участие в благотворительной лотерее — билеты продаются на инфо-стойке;
- найти себе "друга на 30 минут" и пополнить бокс во френд-зоне Havas Kyiv при входе в барахолку;
- купить фирменные наклейки Кураж Базара на инфостойке;
- перевести сумму онлайн на сайте Украинской Биржи Благотворительности.
Детские радости
На Кураж Базаре всегда рады видеть друзей с детьми. Для самых маленьких будут оборудованы две пеленальных, предусмотрены бэбиситтеры и аренда колясок.
- Малыши смогут развлечься на батутах и качелях, в лабиринте или песочнице.
- В инклюзивной детской зоне юных гостей с любыми диагнозами ждут аквагримеры и аниматоры.
- С ребятами проведут мастер-классы по приготовлению пиццы, мыловарению, росписи витражей и керамики, рисованию цветным песком.
- Национальная полиция Украины подготовит специальные уроки для малышей по правилам дорожного движения.
- Подростки смогут взять уроки актерского мастерства, попробовать себя в съемке репортажей.
- Также детей ждут занятия по футболу, танцевальные мастер-классы, запуск самолетиков, детский флешмоб и занятия по робототехнике.
Что купить
На барахолке покажут себя во всей красе 360 продавцов новья и старья — присмотритесь к ним повнимательнее.
Возможно, наконец-то решитесь приобрести себе такой модный в этом сезоне аксессуар, как авоська. Во-первых, это экологично. А во-вторых, сочные фото с овощами, фруктами и цветами в авоське набирают больше лайков, чем их шуршащие "сородичи".
Останется только выбрать цвет из палитры, от мятного до графитового.
Тут же ищите модные наряды молодых брендов, книги, товары для детей и многое другое.
Что поесть
Более 40 популярных заведений столицы постараются удивить вас на фуд-корте своими рецептами в стиле "Друзей": пиццей и лазаньей, чизкейком и трайфлом, сендвичами и даже унаги-баром.
Вечером проведут званый ужин с индейкой и вином, как на День Благодарения. Бармены уже колдуют над рецептами новых коктейлей с сериальной тематикой. Кроме прохлады и непревзойденного вкуса в бокалах на барной зоне вас ждут барбер-шоп и масса развлечений: настольные игры, интерактивный Just Dance и конкурсы.
Кого послушать
Мероприятие по традиции не обойдется без популярных артистов.
Хедлайнером станет зажигательная группа "Агонь". Утонченная The Jerry Heil будет волновать авторскими композициями и каверами на песни из сериала Friends.
Также на главной сцене выступит кавер-бэнд Fontaliza, короли вечеринок и "Голосу країни" Nude Voices, украинская группа, чьи песни попадают в рекомендации Apple Music – Disappeared Completely, романтичный трубач из Колорадо Noah Fulton Beale и полюбившиеся публике Кураж Базара Анита Авакян и Natasha Yoshimoto.
Диджеи-резиденты Кураж Базара создадут настроение: Vinegreta, Zhenya Sugak, Slava Bondar, Anta, Pantileev, друзья Гудковой, Саша Тумко, Dmitry Dir. Закат встретим под Sunset deep house party от Timo.
Пикник и кое-что еще
Вы сможете устроить пикник в местной версии Центрального парка. А когда надоест валяться на траве, выбирайте: огромный "Твистер", кикер, игральные автоматы, уроки покера, самообороны или французского языка.
Если уверены в своих силах, поучаствуйте в квизах с самыми каверзными вопросами о сюжете и героях сериала. А если вдруг что-то забудете – целый день на Кураже будут показывать все серии "Друзей".
Фотозоны погрузят вас в атмосферу сериала и не дадут уйти без десятка сногсшибательных и сумасшедших фотографий.
Когда: 21 июля, 11:00 – 01:00, 22 июля, 11:00 – 23:00
Цена: 100 грн (30 грн из них идут на благотворительность).
Читайте также: Центр Киева перекроют на три дня
Для детей до 12 лет, людей с инвалидностью, беременных, пенсионеров, ветеранов АТО, именинников, людей в свадебных платьях и с индейкой на голове вход бесплатный.
Где: Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1.
В выходные, 21-22 июля, на арт-заводе "Платформа" пройдет самый дружественный и добрый Кураж Базар Friends Edition, посвященный легендарному сериалу "Друзья", передает Хроника.инфо со ссылкой наobozrevatel.com.
Развлечения
В центре события, как обычно, - благотворительная барахолка и сцена с популярными артистами. Также для гостей устроят фотозоны, игры, мастер-классы для детей и взрослых, большую инклюзивную детскую зону и ресторанный фуд-корт.
А еще здесь можно будет смотреть сериал "Друзья" с утра до ночи - все серии.
Благотворительность
Основная цель Кураж Базар Friends Edition – благотворительность. С каждого входного билета организаторы перечислят 30 грн на ремонт в палатах и замену дверей в детском отделении Национального института нейрохирургии им. Ромоданова. Это главный хирургический центр Украины для детей с опухолями центральной нервной системы. Всего планируется собрать 250 тыс. грн.
Если вы захотите вложить в благородную цель еще больше, на Кураже также можно:
- принять участие в благотворительной лотерее — билеты продаются на инфо-стойке;
- найти себе "друга на 30 минут" и пополнить бокс во френд-зоне Havas Kyiv при входе в барахолку;
- купить фирменные наклейки Кураж Базара на инфостойке;
- перевести сумму онлайн на сайте Украинской Биржи Благотворительности.
Детские радости
На Кураж Базаре всегда рады видеть друзей с детьми. Для самых маленьких будут оборудованы две пеленальных, предусмотрены бэбиситтеры и аренда колясок.
- Малыши смогут развлечься на батутах и качелях, в лабиринте или песочнице.
- В инклюзивной детской зоне юных гостей с любыми диагнозами ждут аквагримеры и аниматоры.
- С ребятами проведут мастер-классы по приготовлению пиццы, мыловарению, росписи витражей и керамики, рисованию цветным песком.
- Национальная полиция Украины подготовит специальные уроки для малышей по правилам дорожного движения.
- Подростки смогут взять уроки актерского мастерства, попробовать себя в съемке репортажей.
- Также детей ждут занятия по футболу, танцевальные мастер-классы, запуск самолетиков, детский флешмоб и занятия по робототехнике.
Что купить
На барахолке покажут себя во всей красе 360 продавцов новья и старья — присмотритесь к ним повнимательнее.
Возможно, наконец-то решитесь приобрести себе такой модный в этом сезоне аксессуар, как авоська. Во-первых, это экологично. А во-вторых, сочные фото с овощами, фруктами и цветами в авоське набирают больше лайков, чем их шуршащие "сородичи".
Останется только выбрать цвет из палитры, от мятного до графитового.
Тут же ищите модные наряды молодых брендов, книги, товары для детей и многое другое.
Что поесть
Более 40 популярных заведений столицы постараются удивить вас на фуд-корте своими рецептами в стиле "Друзей": пиццей и лазаньей, чизкейком и трайфлом, сендвичами и даже унаги-баром.
Вечером проведут званый ужин с индейкой и вином, как на День Благодарения. Бармены уже колдуют над рецептами новых коктейлей с сериальной тематикой. Кроме прохлады и непревзойденного вкуса в бокалах на барной зоне вас ждут барбер-шоп и масса развлечений: настольные игры, интерактивный Just Dance и конкурсы.
Кого послушать
Мероприятие по традиции не обойдется без популярных артистов.
Хедлайнером станет зажигательная группа "Агонь". Утонченная The Jerry Heil будет волновать авторскими композициями и каверами на песни из сериала Friends.
Также на главной сцене выступит кавер-бэнд Fontaliza, короли вечеринок и "Голосу країни" Nude Voices, украинская группа, чьи песни попадают в рекомендации Apple Music – Disappeared Completely, романтичный трубач из Колорадо Noah Fulton Beale и полюбившиеся публике Кураж Базара Анита Авакян и Natasha Yoshimoto.
Диджеи-резиденты Кураж Базара создадут настроение: Vinegreta, Zhenya Sugak, Slava Bondar, Anta, Pantileev, друзья Гудковой, Саша Тумко, Dmitry Dir. Закат встретим под Sunset deep house party от Timo.
Пикник и кое-что еще
Вы сможете устроить пикник в местной версии Центрального парка. А когда надоест валяться на траве, выбирайте: огромный "Твистер", кикер, игральные автоматы, уроки покера, самообороны или французского языка.
Если уверены в своих силах, поучаствуйте в квизах с самыми каверзными вопросами о сюжете и героях сериала. А если вдруг что-то забудете – целый день на Кураже будут показывать все серии "Друзей".
Фотозоны погрузят вас в атмосферу сериала и не дадут уйти без десятка сногсшибательных и сумасшедших фотографий.
Когда: 21 июля, 11:00 – 01:00, 22 июля, 11:00 – 23:00
Цена: 100 грн (30 грн из них идут на благотворительность).
Читайте также: Центр Киева перекроют на три дня
Для детей до 12 лет, людей с инвалидностью, беременных, пенсионеров, ветеранов АТО, именинников, людей в свадебных платьях и с индейкой на голове вход бесплатный.
Где: Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1.
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