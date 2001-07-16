Раздел: Общество
Американцы похвалили украинских моряков за работу на учениях Sea Breeze
Все этапы многонациональных учений проводятся по стандартам НАТО.
Замкомандующий шестого флота США контр-адмирал Шон Дуэйн высоко оценил уровень подготовки украинских военных моряков на Sea Breeze-2018.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Мы очень впечатлены, как ВМС отрабатывают все задачи в ходе учений. Во время выхода в море командиры кораблей "Mount Whitney" и "Porter" были поражены работой украинской команды. Мы очень хорошо поработали, даже во время игры в футбол. Мы можем и должны гордиться нашими ВМС "- цитирует Дуэйна пресс-служба Минобороны Украины.
Они проходят в акватории Черного моря, на военных аэродромах и полигонах ВСУ.
Читайте также: В Испании задержали одиннадцать украинских моряков
От ВСУ и других украинских формирований участвуют до 1,5 тыс военных, до 30 кораблей, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США - до 1 тыс военных, до 10 кораблей, до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов. От стран НАТО – до 1,2 тыс военных, до 10 кораблей, до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов.
Замкомандующий шестого флота США контр-адмирал Шон Дуэйн высоко оценил уровень подготовки украинских военных моряков на Sea Breeze-2018.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Мы очень впечатлены, как ВМС отрабатывают все задачи в ходе учений. Во время выхода в море командиры кораблей "Mount Whitney" и "Porter" были поражены работой украинской команды. Мы очень хорошо поработали, даже во время игры в футбол. Мы можем и должны гордиться нашими ВМС "- цитирует Дуэйна пресс-служба Минобороны Украины.
Они проходят в акватории Черного моря, на военных аэродромах и полигонах ВСУ.
Читайте также: В Испании задержали одиннадцать украинских моряков
От ВСУ и других украинских формирований участвуют до 1,5 тыс военных, до 30 кораблей, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США - до 1 тыс военных, до 10 кораблей, до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов. От стран НАТО – до 1,2 тыс военных, до 10 кораблей, до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
167
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
Оставьте свой комментарий