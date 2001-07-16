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Раздел: Общество  
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Американцы похвалили украинских моряков за работу на учениях Sea Breeze

Американцы похвалили украинских моряков за работу на учениях Sea BreezeВсе этапы многонациональных учений проводятся по стандартам НАТО.

Замкомандующий шестого флота США контр-адмирал Шон Дуэйн высоко оценил уровень подготовки украинских военных моряков на Sea Breeze-2018.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"Мы очень впечатлены, как ВМС отрабатывают все задачи в ходе учений. Во время выхода в море командиры кораблей "Mount Whitney" и "Porter" были поражены работой украинской команды. Мы очень хорошо поработали, даже во время игры в футбол. Мы можем и должны гордиться нашими ВМС "- цитирует Дуэйна пресс-служба Минобороны Украины.

Они проходят в акватории Черного моря, на военных аэродромах и полигонах ВСУ.

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От ВСУ и других украинских формирований участвуют до 1,5 тыс военных, до 30 кораблей, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США - до 1 тыс военных, до 10 кораблей, до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов. От стран НАТО – до 1,2 тыс военных, до 10 кораблей, до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов.
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 Теги: Американцы, Sea Breeze, учения

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Вчера, 22:50 » Автор: Едгар Букмирза
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