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Раздел: Общество  
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В Киеве рассказали, как сэкономить на проезде

В Киеве рассказали, как сэкономить на проездеВ месячных проездных билетах стоимость поездки получится 6,3 гривен.

Система скидок в метро позволяет пассажиру пользоваться подземкой по 6,5 гривен.

Об этом в интервью УНИАН рассказал начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

"При формировании нового тарифа город предусмотрел систему скидок. Так, при пополнении бесконтактной карточки метро на 50 поездок стоимость каждой будет 6,5 грн", - сказал Брагинский.

По его словам, в месячных проездных билетах стоимость поездки получится даже ниже – 6,3 гривен.

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"Также появились новые виды проездных билетов на 10, 14 и 30 поездок со стоимостью каждой от 7,5 до 7 грн соответственно. Важно подчеркнуть, что город сохранил все льготы. Напомню, что метрополитен перевозит 23 категории льготных пассажиров, 13 из которых – государственные и 10 – городские. Это каждый четвертый пассажир", - добавил начальник КП.
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 Теги: Киев, проезд, экономика

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Вчера, 23:56 » Автор: Едгар Букмирза
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