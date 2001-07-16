Раздел: Общество
Киевлян перепугал обвивший столб удав
Змею сняли со столба.
В Киеве на фонарном столбе по ул. Жилянской, 54 нашли удава, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Пресмыкающееся сняли и изолировали от окружающих. Как оно туда попало - неизвестно.
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"Каким образом это удивительное создание попало на фонарный столб - загадка. Но к счастью, змея была успешно снята и изолирована от людей. Уважаемые любители экстравагантных зверушек, держите своих змей при себе! ", - говорится в подписи под фото рептилии.
В Киеве на фонарном столбе по ул. Жилянской, 54 нашли удава, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Пресмыкающееся сняли и изолировали от окружающих. Как оно туда попало - неизвестно.
Читайте также: Канадку не на шутку перепугал призрак ее умершей собаки
"Каким образом это удивительное создание попало на фонарный столб - загадка. Но к счастью, змея была успешно снята и изолирована от людей. Уважаемые любители экстравагантных зверушек, держите своих змей при себе! ", - говорится в подписи под фото рептилии.
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