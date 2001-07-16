» » Киевлян перепугал обвивший столб удав
Раздел: Общество  
+1

Киевлян перепугал обвивший столб удав

Киевлян перепугал обвивший столб удавЗмею сняли со столба.

В Киеве на фонарном столбе по ул. Жилянской, 54 нашли удава, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Пресмыкающееся сняли и изолировали от окружающих. Как оно туда попало - неизвестно.

Читайте также: Канадку не на шутку перепугал призрак ее умершей собаки

"Каким образом это удивительное создание попало на фонарный столб - загадка. Но к счастью, змея была успешно снята и изолирована от людей. Уважаемые любители экстравагантных зверушек, держите своих змей при себе! ", - говорится в подписи под фото рептилии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, удав

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:18 » Автор: Анна Мартынова
     2279
     0

Похожие новости по теме

В Киеве видели редкую ядовитую змею В Киеве видели редкую ядовитую змею

Змея сидела под лестницей жилого дома.

В Киеве сняли ограничения на въезд грузовиков В Киеве сняли ограничения на въезд грузовиков

Ограничение было связано с ухудшением погодных условий.

Крымчан перепугал странный взрыв Крымчан перепугал странный взрыв

Люди оказалось на грани паники.

Жителей Киева перепугала огромная змея Жителей Киева перепугала огромная змея

Прохожие фотографировали змею.

Киевлян до смерти перепугал рой пчел около дома Киевлян до смерти перепугал рой пчел около дома

Спасатели пообещали приехать утром.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх