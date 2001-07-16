Раздел: Общество
Киевляне нашли способ выразить недовольство повышением проезда
Вывесили несколько баннеров.
По г. Киев вывесили растяжки с критикой повышения цен на проезд в столице. На горизонтальных баннерах сделана надпись: "Виталик, 8 грн – это перебор", передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Одна из таких растяжек появилась на одном из домов на ул. Крещатик утром во вторник, 17 июля. На баннере также имелась подпись – "Демократический альянс".
Спустя некоторое время кто-то снял растяжку с дома на Крещатике. Кроме того, известно, что таких баннеров в столице как минимум несколько, но где они все находятся - пока что неизвестно.
Читайте также: Подорожание проезда: киевляне "атаковали" кассы метрополитена
Стоит отметить, что на данный момент Демократический альянс не подтвердил причастность к этой акции.
По г. Киев вывесили растяжки с критикой повышения цен на проезд в столице. На горизонтальных баннерах сделана надпись: "Виталик, 8 грн – это перебор", передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Одна из таких растяжек появилась на одном из домов на ул. Крещатик утром во вторник, 17 июля. На баннере также имелась подпись – "Демократический альянс".
Спустя некоторое время кто-то снял растяжку с дома на Крещатике. Кроме того, известно, что таких баннеров в столице как минимум несколько, но где они все находятся - пока что неизвестно.
Читайте также: Подорожание проезда: киевляне "атаковали" кассы метрополитена
Стоит отметить, что на данный момент Демократический альянс не подтвердил причастность к этой акции.
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