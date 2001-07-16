» » Киевляне нашли способ выразить недовольство повышением проезда
Раздел: Общество  
0

Киевляне нашли способ выразить недовольство повышением проезда

Киевляне нашли способ выразить недовольство повышением проезда Вывесили несколько баннеров.

По г. Киев вывесили растяжки с критикой повышения цен на проезд в столице. На горизонтальных баннерах сделана надпись: "Виталик, 8 грн – это перебор", передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Одна из таких растяжек появилась на одном из домов на ул. Крещатик утром во вторник, 17 июля. На баннере также имелась подпись – "Демократический альянс".

Спустя некоторое время кто-то снял растяжку с дома на Крещатике. Кроме того, известно, что таких баннеров в столице как минимум несколько, но где они все находятся - пока что неизвестно.

Читайте также: Подорожание проезда: киевляне "атаковали" кассы метрополитена

Стоит отметить, что на данный момент Демократический альянс не подтвердил причастность к этой акции.

Киевляне нашли способ выразить недовольство повышением проезда
Киевляне нашли способ выразить недовольство повышением проезда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, повышение проезда

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:47 » Автор: Анна Мартынова
     156
     0

Похожие новости по теме

Подорожание проезда: киевляне Подорожание проезда: киевляне "атаковали" кассы метрополитена

Пассажиры столичной подземки скупают поездки для бесконтактных карт по старым тарифам.

Киевлян зовут на митинг против подорожания проезда Киевлян зовут на митинг против подорожания проезда

Митинг пройдет под зданием Киевсовета.

Киевляне против: закончилось общественное обсуждение повышения тарифов на проезд Киевляне против: закончилось общественное обсуждение повышения тарифов на проезд

Итоги общественных обсуждений.

Киевляне бурно обсуждают подорожание проезда Киевляне бурно обсуждают подорожание проезда

Люди недовольны новыми ценами.

Подорожание проезда в Киевской области обещают отменить Подорожание проезда в Киевской области обещают отменить

Подорожание проезда в 16-ти маршрутах Киевской области отменят.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх