Раздел: Общество
В одном из районов Киева до конца месяца не будет горячей воды
Названы улицы, на которых не будет горячего водоснабжения.
До 30 июля прекращается горячее водоснабжение потребителей Днепровского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Отмечается, что это связано с проведением плановых гидравлических испытаний.
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В частности, горячей воды не будет в жилых массивах Выгуровщина-Троещина и Лесного, которые расположены в пределах улиц Бальзака, Драйзера, Жукова, Братиславской, Милославской, Закревского, Сабурова, Миропольской , Курантовского, Стальского, Волкова, Киото, Попудренко, Мурманской, Красноткацкой, Магнитогорской, Радунской, Электротехнической, проспектов Ватутина, Лесного, Магнитогорского, переулка Красногвардейского.
До 30 июля прекращается горячее водоснабжение потребителей Днепровского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Отмечается, что это связано с проведением плановых гидравлических испытаний.
Читайте также: В Киеве на Южном мосту произошло два ДТП
В частности, горячей воды не будет в жилых массивах Выгуровщина-Троещина и Лесного, которые расположены в пределах улиц Бальзака, Драйзера, Жукова, Братиславской, Милославской, Закревского, Сабурова, Миропольской , Курантовского, Стальского, Волкова, Киото, Попудренко, Мурманской, Красноткацкой, Магнитогорской, Радунской, Электротехнической, проспектов Ватутина, Лесного, Магнитогорского, переулка Красногвардейского.
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