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Раздел: Общество  
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В Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесо

В Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесоКиевляне возмущены качеством транспорта в городе.

17 июля на площади Тараса Шевченко в Киеве у трамвая №12 на ходу отвалилось колесо, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.

Инцидент произошел 17 июля на площади Тараса Шевченко, сообщает Киев оперативный.

Судя по фото, колесо отвалилось у трамвая №12, следующего по маршруту Пуща-Водица – Контрактовая площадь.

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– Проезд по 8 грн уже дает свои плоды, – говорится в сообщении

В Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесо
В Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесо
В Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесо
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 Теги: Киев, трамвай

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Сегодня, 14:08 » Автор: Анна Мартынова
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