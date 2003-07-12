В Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесо

Киевляне возмущены качеством транспорта в городе.



17 июля на площади Тараса Шевченко в Киеве у трамвая №12 на ходу отвалилось колесо, передает



Инцидент произошел 17 июля на площади Тараса Шевченко, сообщает Киев оперативный.



Судя по фото, колесо отвалилось у трамвая №12, следующего по маршруту Пуща-Водица – Контрактовая площадь.



Читайте также: В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо



– Проезд по 8 грн уже дает свои плоды, – говорится в сообщении







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 17 июля на площади Тараса Шевченко в Киеве у трамвая №12 на ходу отвалилось колесо, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua Инцидент произошел 17 июля на площади Тараса Шевченко, сообщает Киев оперативный.Судя по фото, колесо отвалилось у трамвая №12, следующего по маршруту Пуща-Водица – Контрактовая площадь.– Проезд по 8 грн уже дает свои плоды, – говорится в сообщении



