Раздел: Общество
В Киеве за неделю снесли 19 МАФов
Коммунальщики отчитались о работе за неделю.
Работники КП «Киевблагоустрий» за вторую неделю июля демонтировали 19 незаконных конструкций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«С 9 по 13 июля демонтажными бригадами коммунального предприятия убрано 19 незаконных временных сооружений», - написал директор коммунального предприятия Андрей Андреев.
Отмечается, что , с улиц города исчезли:
- остановочный комплекс с торговлей на просп. Науки, 42/1;
- лавка-автоприцеп на Майдане Незалежности, 1 возле ул. Софиевской;
- остановочный комплекс с торговлей на просп. Победы, 136;
- торговый ряд из киосков на ул. Сверстюка, 25;
- два незаконных гаража на просп. Победы, 7б;
- всесезонная площадка кафе на ул. Золотоворотской, 2а;
- металлический навес на углу ул. Маланюка и ул. Чаадаева;
- помещение для пребывания работников на углу ул. Маланюка и ул. Чаадаева;
- два технических помещения на углу ул. Маланюка и ул. Чаадаева;
- лавка-автоприцеп на просп. Глушкова, 30;
- лавка-автоприцеп на просп. Глушкова, 13б;
- два незаконных гаража на ул. Преображенский, 21;
- незаконный гараж на ул. Белгородской, 6;
Читайте также: В Киеве открыли обновленную лестницу с Пейзажной аллеи
- два павильона на ул. Сверстюка, 25;
- лавка-автоприцеп на ул. Героев Днепра, 30.
Работники КП «Киевблагоустрий» за вторую неделю июля демонтировали 19 незаконных конструкций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«С 9 по 13 июля демонтажными бригадами коммунального предприятия убрано 19 незаконных временных сооружений», - написал директор коммунального предприятия Андрей Андреев.
Отмечается, что , с улиц города исчезли:
- остановочный комплекс с торговлей на просп. Науки, 42/1;
- лавка-автоприцеп на Майдане Незалежности, 1 возле ул. Софиевской;
- остановочный комплекс с торговлей на просп. Победы, 136;
- торговый ряд из киосков на ул. Сверстюка, 25;
- два незаконных гаража на просп. Победы, 7б;
- всесезонная площадка кафе на ул. Золотоворотской, 2а;
- металлический навес на углу ул. Маланюка и ул. Чаадаева;
- помещение для пребывания работников на углу ул. Маланюка и ул. Чаадаева;
- два технических помещения на углу ул. Маланюка и ул. Чаадаева;
- лавка-автоприцеп на просп. Глушкова, 30;
- лавка-автоприцеп на просп. Глушкова, 13б;
- два незаконных гаража на ул. Преображенский, 21;
- незаконный гараж на ул. Белгородской, 6;
Читайте также: В Киеве открыли обновленную лестницу с Пейзажной аллеи
- два павильона на ул. Сверстюка, 25;
- лавка-автоприцеп на ул. Героев Днепра, 30.
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