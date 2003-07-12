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Раздел: Общество  
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В Киеве за неделю снесли 19 МАФов

В Киеве за неделю снесли 19 МАФовКоммунальщики отчитались о работе за неделю.

Работники КП «Киевблагоустрий» за вторую неделю июля демонтировали 19 незаконных конструкций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«С 9 по 13 июля демонтажными бригадами коммунального предприятия убрано 19 незаконных временных сооружений», - написал директор коммунального предприятия Андрей Андреев.

Отмечается, что , с улиц города исчезли:

- остановочный комплекс с торговлей на просп. Науки, 42/1;

- лавка-автоприцеп на Майдане Незалежности, 1 возле ул. Софиевской;

- остановочный комплекс с торговлей на просп. Победы, 136;

- торговый ряд из киосков на ул. Сверстюка, 25;

- два незаконных гаража на просп. Победы, 7б;

- всесезонная площадка кафе на ул. Золотоворотской, 2а;

- металлический навес на углу ул. Маланюка и ул. Чаадаева;

- помещение для пребывания работников на углу ул. Маланюка и ул. Чаадаева;

- два технических помещения на углу ул. Маланюка и ул. Чаадаева;

- лавка-автоприцеп на просп. Глушкова, 30;

- лавка-автоприцеп на просп. Глушкова, 13б;

- два незаконных гаража на ул. Преображенский, 21;

- незаконный гараж на ул. Белгородской, 6;

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- два павильона на ул. Сверстюка, 25;

- лавка-автоприцеп на ул. Героев Днепра, 30.
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 Теги: Киев, МАФы

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Сегодня, 16:00 » Автор: Анна Мартынова
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