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Раздел: Общество  
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В Киеве подсчитали количество заведений с нелегальными летними площадками

В Киеве подсчитали количество заведений с нелегальными летними площадкамиИх владельцы не платят налоги.

В столице большая часть летних площадок заведений работает незаконно и не платит налоги. Только 515 из 1148 открытых террас установлены легально, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В жаркую погоду многим хочется посидеть на свежем воздухе, выпить коктейль или перекусить. Этим пользуются недобросовестные владельцы кафе, баров и ресторанов. Об этом заявил заместитель директор Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий.

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Летние зоны заведений, установленные не по правилам, часто мешают пешеходам. Из-за них людям приходится обходить площадки, выходя на проезжую часть. Таких террас очень много, более того, большинство из них работают нелегально и не платят налоги. Инспекторы благоустройства совместно с полицией принимают максимальные меры для того, чтобы поскорее решить эту проблему. Проверить, законно ли установлена летняя конструкция, можно зайдя на «Містобудівний кадастр».
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 Теги: Киев, незаконные стройки

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Сегодня, 17:36 » Автор: Анна Мартынова
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