Раздел: Общество
В Киеве подсчитали количество заведений с нелегальными летними площадками
Их владельцы не платят налоги.
В столице большая часть летних площадок заведений работает незаконно и не платит налоги. Только 515 из 1148 открытых террас установлены легально, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В жаркую погоду многим хочется посидеть на свежем воздухе, выпить коктейль или перекусить. Этим пользуются недобросовестные владельцы кафе, баров и ресторанов. Об этом заявил заместитель директор Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий.
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Летние зоны заведений, установленные не по правилам, часто мешают пешеходам. Из-за них людям приходится обходить площадки, выходя на проезжую часть. Таких террас очень много, более того, большинство из них работают нелегально и не платят налоги. Инспекторы благоустройства совместно с полицией принимают максимальные меры для того, чтобы поскорее решить эту проблему. Проверить, законно ли установлена летняя конструкция, можно зайдя на «Містобудівний кадастр».
В столице большая часть летних площадок заведений работает незаконно и не платит налоги. Только 515 из 1148 открытых террас установлены легально, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В жаркую погоду многим хочется посидеть на свежем воздухе, выпить коктейль или перекусить. Этим пользуются недобросовестные владельцы кафе, баров и ресторанов. Об этом заявил заместитель директор Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий.
Читайте также: В Киеве начинается капремонт улицы Туполева
Летние зоны заведений, установленные не по правилам, часто мешают пешеходам. Из-за них людям приходится обходить площадки, выходя на проезжую часть. Таких террас очень много, более того, большинство из них работают нелегально и не платят налоги. Инспекторы благоустройства совместно с полицией принимают максимальные меры для того, чтобы поскорее решить эту проблему. Проверить, законно ли установлена летняя конструкция, можно зайдя на «Містобудівний кадастр».
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