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Раздел: Общество  
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В Кабмине анонсировали запуск поезда из Украины в страны Балтии

В Кабмине анонсировали запуск поезда из Украины в страны БалтииСтоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 1855 грн.

28 сентября из столицы Украины отправится первый пассажирский поезд по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат в этом году. У нас есть поезд четырех столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября из Киева", - цитируются в сообщении слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Он пообещал, что планируется также запуск прямого авиационного сообщения между Вильнюсом и Львовом и "ряд других перспективных проектов".

Как сообщалось, стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 1855 грн (59 евро), продолжительность путешествия составит 15 часов с учетом прохождения границ. Поезд будет отправляться из Киева около 15:00 и прибывать в Ригу около 6:00 на следующий день.

По состоянию на начало апреля "Укрзализныця" закупила для этого поезда 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода.

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В 2017 году Мининфраструктуры планировало запустить пассажирский поезд пяти столиц по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига - Таллинн. Однако, очевидно, от эстонской столицы решили отказаться.
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 Теги: Кабмин, Украина, Балтия

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Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
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