Раздел: Общество
В Кабмине анонсировали запуск поезда из Украины в страны Балтии
Стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 1855 грн.
28 сентября из столицы Украины отправится первый пассажирский поезд по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат в этом году. У нас есть поезд четырех столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября из Киева", - цитируются в сообщении слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Он пообещал, что планируется также запуск прямого авиационного сообщения между Вильнюсом и Львовом и "ряд других перспективных проектов".
Как сообщалось, стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 1855 грн (59 евро), продолжительность путешествия составит 15 часов с учетом прохождения границ. Поезд будет отправляться из Киева около 15:00 и прибывать в Ригу около 6:00 на следующий день.
По состоянию на начало апреля "Укрзализныця" закупила для этого поезда 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода.
Читайте также: В «Укрзализныце» анонсировали новые поезда в Европу
В 2017 году Мининфраструктуры планировало запустить пассажирский поезд пяти столиц по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига - Таллинн. Однако, очевидно, от эстонской столицы решили отказаться.
28 сентября из столицы Украины отправится первый пассажирский поезд по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат в этом году. У нас есть поезд четырех столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября из Киева", - цитируются в сообщении слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Он пообещал, что планируется также запуск прямого авиационного сообщения между Вильнюсом и Львовом и "ряд других перспективных проектов".
Как сообщалось, стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 1855 грн (59 евро), продолжительность путешествия составит 15 часов с учетом прохождения границ. Поезд будет отправляться из Киева около 15:00 и прибывать в Ригу около 6:00 на следующий день.
По состоянию на начало апреля "Укрзализныця" закупила для этого поезда 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода.
Читайте также: В «Укрзализныце» анонсировали новые поезда в Европу
В 2017 году Мининфраструктуры планировало запустить пассажирский поезд пяти столиц по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига - Таллинн. Однако, очевидно, от эстонской столицы решили отказаться.
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