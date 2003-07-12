В Кабмине анонсировали запуск поезда из Украины в страны Балтии

Похожие новости по теме

Из Киева на майские праздники запустят дополнительные поезда

С 15 июня между Львовом и болгарской Варной будет курсировать поезд "Укрзалізниці".

В феврале и марте ПАО "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда, которые будут курсировать из Киева в Ивано-Франковск.