В Киеве на трех улицах не будет воды

Будут проводить ремонтные работы.



В среду, 18 июля, «Киевводоканал» проведет плановые отключения водоснабжения, передает



Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения «Киевводоканал» проводит ремонтные работы. В связи с этим будет отключено водоснабжение по следующим адресам:



- 18 июля с 09:00 до 08:00 19 июля — улица Павловская, 62, 44/22 (ж / б);



- 18 июля с 10:00 до 01:00 19 июля — улица Максимовича, 5, 22;



- 18 июля с 10:00 до 06:00 19 июля- улица Стеценко, 1;



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Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и напоминают о необходимости заранее запастись водой. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В среду, 18 июля, «Киевводоканал» проведет плановые отключения водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения «Киевводоканал» проводит ремонтные работы. В связи с этим будет отключено водоснабжение по следующим адресам:- 18 июля с 09:00 до 08:00 19 июля — улица Павловская, 62, 44/22 (ж / б);- 18 июля с 10:00 до 01:00 19 июля — улица Максимовича, 5, 22;- 18 июля с 10:00 до 06:00 19 июля- улица Стеценко, 1;Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и напоминают о необходимости заранее запастись водой.



