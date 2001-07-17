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Раздел: Общество  
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В Киеве на трех улицах не будет воды

В Киеве на трех улицах не будет водыБудут проводить ремонтные работы.

В среду, 18 июля, «Киевводоканал» проведет плановые отключения водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения «Киевводоканал» проводит ремонтные работы. В связи с этим будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

- 18 июля с 09:00 до 08:00 19 июля — улица Павловская, 62, 44/22 (ж / б);

- 18 июля с 10:00 до 01:00 19 июля — улица Максимовича, 5, 22;

- 18 июля с 10:00 до 06:00 19 июля- улица Стеценко, 1;

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Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и напоминают о необходимости заранее запастись водой.
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 Теги: Киев, вода

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Сегодня, 10:03 » Автор: Анна Мартынова
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