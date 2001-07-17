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Раздел: Общество  
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В Киеве популярный мурал испортили утеплителем

В Киеве популярный мурал испортили утеплителемМнения киевлян разделились.

На ул. Академика Булаховского, 40, испорчен огромный стрит-арт, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

На фотографии запечатлено, как часть фасада здания со стороны одной из квартир, где изображен огромный стриж, заделывают утеплителем.

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Часть горожан возмутилась, что испорчен мурал, другие же убеждены, что утепление – вынужденная необходимость, поскольку зимой в таких угловых квартирах обычно очень холодно, а из-за постоянной сырости образуется грибок и плесень.

В Киеве популярный мурал испортили утеплителем
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 Теги: Киев, мурал

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Сегодня, 11:55 » Автор: Анна Мартынова
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Автор мурала - греческий художник Ino.

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